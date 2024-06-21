Ucuz Tesla Model Y teslimatları başladı. Tesla, Türkiye’deki müşterilerine önemli bir yenilik sundu. Tesla Türkiye, %10 ÖTV diliminde yer alan ve bu sayede çok daha uygun fiyatlı olan arkadan itişli Model Y modelinin teslimatlarına başladı. Uygun fiyatlı Tesla’lar sahiplerine teslim ediliyor.

Türkiye’de Ucuz Tesla Model Y Teslimatları Başladı: Arkadan İtişin Fiyat Avantajı Var

Nisan ayında Tesla, elektrikli araç tutkunlarını heyecanlandıran bir haberle Türkiye’de uygun fiyatlı Model Y RWD modelini satışa sunmuştu. Bu modelin Haziran ayında teslim edileceği belirtilmişti ve nihayet beklenen gün geldi. Ucuz Tesla alan müşteriler, artık araçlarını teslim alabilecekler.

Daha önce Tesla videoları ile herkesin hafızalarına kazınan Emir Tunçyürek tarafından yapılan açıklamaya göre, Tesla Türkiye, uygun fiyatlı Tesla’ların teslimatlarına bugün itibarıyla başlamış durumda. “Türkiye’ye özel Tesla” olarak lanse edilen Model Y RWD, Ankara ve İstanbul’da yeni sahiplerine ulaşmaya başladı.

Gelen son verilere bakarsak, Mayıs ayında yalnızca 10 adet Tesla Model Y satıldığını görmek mümkün. Uygun fiyatlı Model Y’nin teslimatlarının başlaması, Tesla’nın Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Halihazırda satışta olan Model Y’ye olan ilginin azaldığı göz önüne alındığında, uygun fiyatlı Model Y’nin piyasaya sürülmesiyle bu ilgiyi yeniden canlandırması bekleniyor.

Arkadan itişli Model Y, yaklaşık 1,8 milyon TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Buna karşın, daha önce satışta olan Uzun Menzil versiyonunun fiyatı 3 milyon TL’nin üzerine çıkmış durumda. Temmuz ayında ODMD’nin açıklayacağı Haziran ayı araç satış rakamlarıyla beraber, uygun fiyatlı Model Y’nin Tesla Türkiye’nin satışlarına etkisini incelemek mümkün olacak. Türkiye’ye özel üretilen Tesla Model Y’ler, bir süredir pek iç açıcı olmayan Tesla satış rakamlarını düzeltebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye Tesla için önemli bir pazar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!