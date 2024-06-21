Bugatti, dikkat çekici bir fiyat etiketiyle birlikte son derece güçlü bir hibrit olan yeni Bugatti Tourbillon modelini tanıttı. Bu yeni model, 3,3 milyon dolarlık 1.500 beygir gücündeki Bugatti Chiron‘un yerini alacak. Bugatti hibrit araç dönemine geçiş yapıyor. Önce Porsche, sonra Bugatti olmak üzere dünyanın önde gelen spor otomobil üreticileri hibritlere geçiş yapıyor.

Bugatti Tourbillon Tanıtıldı: 1800 Beygirlik Hibrit Motorla Geldi!

Bugatti Tourbillon aracı bekleyenleri biraz şaşırttı diyebiliriz. Otomobil dünyasında elektrikli araçların ön plana çıktığı bir dönemde, Bugatti‘nin yeni modelinin tamamen elektrikli olacağı düşünülüyordu. Ancak Bugatti’nin, Volkswagen Group’tan ayrılarak tamamen elektrikli Rimac Nevera süper otomobilini üreten Hırvat şirketi Rimac ile birleştiği biliniyor. Bu yeni şirket, Bugatti Rimac olarak adlandırıldı.

Bugatti Rimac’ın CEO’su Mate Rimac, tamamen elektrikli bir Bugatti üretme niyetinde olmadığını belirtti. Bunun yerine, benzinli motorların ruhunu koruyarak daha güçlü bir hibrit araç yaratmak istediler. Yeni Bugatti Tourbillon, 16 silindirli devasa bir benzinli motora sahip olacak ve bu motor, İngiliz yarış otomobili mühendislik firması Cosworth ile işbirliği içinde tasarlandı. Motora üç güçlü elektrik motoru destek verecek ve toplamda en az 1.800 beygir üretebilecek.

Chiron’un benzinli motorunda dört turboşarj bulunuyordu, ancak yeni motor atmosferik olacak. Yani artık turbo ile işi sulandırmadan, 16 silindirin gürlemesini duyabileceğiz ve motor tüm devir aralıklarında yüksek tork değerini koruyabilecek.

Tourbillon bir süper otomobil olmanın yanında, aynı zamanda lüksün ve klasın birleştiği bir araç. Bugatti Tourbillon‘un gösterge paneli, mekanik kol saatlerinden esinlenerek tasarlandı. Elektrikli motorlar, yeni gaz motorunun turboşarj eksikliğini telafi etmeye yardımcı olacak.

Rimac, “Mümkün olan en heyecan verici, en duygusal yanmalı motoru yapmak istedik ve bu da yüksek devirli, atmosferik bir motor,” diyerek atmosferik motora geçiş sebebini anlatıyor. Tourbillon, adını mekanik bir saatte doğruluğun korunmasına yardımcı olan bir dizi dişliden alıyor.

Otomobilin iç mekanı, eski moda makinelere bir saygı duruşu niteliğinde. Merkezi hız göstergesi ekranında bir saatin ibreleri gibi iki ibre bulunuyor. Uzun ibre aracın hızını, kısa ibre ise yüksek devirli 16 silindirli motorun devir sayısını gösteriyor.

Tamamen şarj edilmiş bir batarya ile araç, benzin motorunu çalıştırmadan önce tamamen elektrik gücüyle yaklaşık 60 kilometre yol kat edebilecek. Ayrıca, sürücü benzin motorunu sürekli çalıştırma seçeneğine de sahip olacak. Yani Bugatti DNA’sına olan bağlılığını sürdürüyor.

Bugatti Tourbillon Fiyatı Ne Kadar? Kaç Adet Üretilecek?

Bugatti’nin Molsheim, Fransa’daki küçük fabrikasında elle monte edilecek olan her bir Bugatti Tourbillon, yaklaşık 4 milyon dolar başlangıç fiyatına sahip olacak. Tourbillon, Apple CarPlay özelliğine sahip oldukça büyük bir ekranla gelecek, ancak bu ekran sadece sürücü istediğinde görünür hale gelecek.

Toplamda sadece 250 adet üretilecek olan Tourbillon, modern spor otomobillerin mihenk taşı kabul edilen bir araç olacak gibi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bugatti’nin yeni süper spor otomobili sizce nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!