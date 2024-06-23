Ucuz Spotify abonelik planı geldi. Spotify, kısa süre önce ABD’deki fiyatlarını artırarak bireysel planları 10.99 dolardan 11.99 dolara çıkardı. Hem sesli kitap hem müzik hizmeti sunan ikili Spotify Premium planı 2 dolar artış ile 16.99 dolara ve aile planları ise 3 dolar artış ile 19.99 dolara yükseldi. Bu artışların gerekçelerinden biri, platforma sesli kitap desteğinin eklenmesi oldu. Artık premium kullanıcılar ayda 15 saat sesli kitap dinleme hakkına sahip olacaklar. Ancak, bu özelliğin herkes için çekici olmayacağının farkında olan Spotify, şimdi ABD’de yeni bir “Temel” plan sunuyor. Ucuz Spotify geldi!

Spotify’dan Yeni “Ucuz Spotify” Planı ile Reklamsız Müzik Keyfi

Spotify’ın yeni “Temel” planı, ayda 10.99 dolar karşılığında reklamsız müzik ve podcast’lere sınırsız erişim sağlıyor. Temelde eski Spotify Premium planı ile aynı özelliklere sahip olan bu yeni ucuz Spotify aboneliği, yalnızca isim değişikliği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak, Spotify’ın herkesi otomatik olarak daha pahalı plana geçirmiş olması ve kullanıcıların daha ucuz plana geri dönmek için elle müdahale etmesi gerekmesi, bu hamleyi biraz tartışmalı hale getiriyor.

Ek olarak, Spotify’ın kayıpsız Hi-Fi ses sunacağı söylenen daha pahalı bir planı da hala bekleniyor. Bu abonelik ücretinin ortalama 5 dolar daha pahalı olması bekleniyor. Bu yeni plan, Spotify’ı kayıpsız müzik sunan Apple Music gibi rakipleriyle daha uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak, Apple Music, ekstra kalite için ekstra ücret talep etmiyor. Bu durum, Spotify‘ın rekabet gücünü etkileyebilir.

Sonuç olarak, Spotify kullanıcıları için yeni seçenekler sunarak farklı ihtiyaçlara hitap etmeye çalışıyor. Ucuz Spotify olarak da adlandırılan yeni “Temel” plan, daha uygun fiyatlı bir seçenek arayan kullanıcılar için iyi bir alternatif olabilir. Ancak, kullanıcıların bu değişikliklere nasıl tepki vereceği ve Spotify’ın bu hamlelerle rekabette nasıl bir konum elde edeceği zamanla görülecek.

Türkiye’de ise bu hamle bir değişiklik yapmayacak, zira biz zaten aslında halihazırda “Temel” planı kullanıyoruz. Yani sesli kitap özelliği bizde zaten yok. Bu nedenle Türkiye’deki Spotify kullanıcıları için en azından şimdilik endişelenecek bir yok. Biz şu an zaten ucuz Spotify aboneliğini kullanıyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Spotify fiyatı düşer mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!