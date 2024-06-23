Google’ın büyük spor müsabakaları için özel olarak hazırladığı mini penaltı kupasında Türk kullanıcılar adeta tarih yazdı. Türkiye Portekiz maçında sahada istenen sonuç alınamasa da, Google penaltı kupasında Türk kullanıcılar büyük bir başarıya imza attı. Yarım milyara yakın gol atarak rekor kıran Türk kullanıcılar, turnuvaya damgasını vurdu. Türkiye Portekiz maçını sanal dünyada kazandık!

İçindekiler Türkiye Portekiz Maçı Google Penaltı Kupası Rekoru Kırdı

Türkiye Portekiz Maçı Google Penaltı Kupası Rekoru Kırdı

Google penaltı kupası, büyük turnuvaların heyecanını artırmak amacıyla kullanıcılarına sürpriz bir oyun olarak sunuldu. Maç sırasında kullanıcılar, ilgili ülkeyi seçip oldukça iyi reflekslere sahip olan kaleciyi avlayarak gol atmaya çalışıyorlar. Atılan her gol, ilgili maçın ve turnuvanın toplamına ekleniyor. Bu yılki EURO 2024 turnuvası ise rekorlarla başladı.

Türkiye Portekiz maçı sırasında büyük ilgi gören bu oyunda Türk kullanıcılar, 260 milyondan fazla gol atarak büyük bir başarıya ulaştı. Önceki rekor, 190 milyonu geçen gol sayısıyla Türkiye Gürcistan maçında kırılmıştı. Turnuva boyunca, Türk kullanıcılar toplamda 460 milyondan fazla gol atarak en yakın rakiplerinin iki katından daha fazla gol attılar. Bu olağanüstü başarı, Google penaltı kupasında Türk kullanıcıların ne kadar aktif ve istekli olduklarını gösteriyor.

Google penaltı kupası turnuva boyunca devam edecek. Google mobil uygulamasında “EURO 2024” araması yaptıktan sonra sağ alt köşedeki futbol topu simgesine basarak bu eğlenceli oyunda sizler de en azından sanal dünyada ülkemiz adına gol atabilirsiniz. Merak etmeyin, kendi kalemize gol atıp Portekiz’in hanesine yazdırma gibi bir imkan bu oyunda yok.

Türk futbolseverlerin gösterdiği bu büyük ilgi, ülkemizin futbol tutkusu ve dijital ortamdaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye EURO 2024 kupasında gruptan çıkacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!