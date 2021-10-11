Akıllı Telefonlar
Üçüncü Apple Store Bağdat Caddesi’nde Açılıyor!
Apple, Türkiye’deki ilk mağazası Apple Store’u 5 Nisan 2014’te Zorlu Center AVM’de açmıştı. Dünya devi markanın ülkemizde bir maüğaza açması büyük beğeni ve ilgi toplamıştı. Bu ilgi ve alakaya kayıtsız kalamayan Apple ikinci mağazasını da 25 Ekim 2014 tarihinde Anadolu yakasındaki alışveriş merkezi Akasya AVM’de açmıştı. Şimdi ise şirketin yetkili isimlerinden Michael Steeber yeni Apple Store’un Bağdat Caddesi’nde açılacağını müjdeledi.
Yeni mağazanın müjdesini veren Apple yetkilisi Michael Steeber Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türkiye’nin üçüncü Apple Store’u Bağdat Caddesi’nde açılıyor! Apple Bağdat Caddesi’ne merhaba deyin! sözlerinde bulundu.
🎉 Turkey’s third Apple Store opens soon in Istanbul! Say hello to Apple Bağdat Caddesi: https://t.co/W6B62oa0Zd pic.twitter.com/HpmJbMDP8t
— Michael Steeber (@MichaelSteeber) October 11, 2021
Tweetine devam eden Steeber, yeni Apple Store’un Türkiye’deki ilk cadde üzerinde olan mağazaları olduğunu sözlerine eklerken, mağaza tasarımının da hafif eğimli bir çatıya, peyzajlı bir plazaya sahip olacağını ve büyük vitrin camlarına sahip olacağını dile getiriyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Hızlı Şarj, Pilinizin Katili Mi? | 65W vs 66W vs 67W
MediaTek, %26.5 Gelir Artışıyla Qualcomm’a Gözdağı Verdi!
Facebook Muhbiri İngiltere Parlamentosu’nun Önüne Çıkacak
CPU ve GPU Nedir, Ne İşe Yarar?
Tüm detayları ile ColorOS 12 | Yeni özellikler ve cihaz listesi!
Hızlı Şarj, Pilinizin Katili Mi? | 65W vs 66W vs 67W
Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon 865) Almak İçin 5 Neden!
Samsung Galaxy S20 Plus Kullanıcı Deneyimi (Ömer Faruk Bostan)
HUAWEI | Nesini Seviyorsunuz? #4
POCO X3 Pro vs POCO X3 GT | PUBG’de Hangisi Daha İyi?
Hızlı Şarj, Pilinizin Katili Mi? | 65W vs 66W vs 67W
Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon 865) Almak İçin 5 Neden!
Samsung Galaxy S20 Plus Kullanıcı Deneyimi (Ömer Faruk Bostan)
HUAWEI | Nesini Seviyorsunuz? #4
POCO X3 Pro vs POCO X3 GT | PUBG’de Hangisi Daha İyi?
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.