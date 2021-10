Üçüncü Apple Store Bağdat Caddesi’nde Açılıyor!

Yeni mağazanın müjdesini veren Apple yetkilisi Michael Steeber Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türkiye’nin üçüncü Apple Store’u Bağdat Caddesi’nde açılıyor! Apple Bağdat Caddesi’ne merhaba deyin! sözlerinde bulundu.

🎉 Turkey’s third Apple Store opens soon in Istanbul! Say hello to Apple Bağdat Caddesi: https://t.co/W6B62oa0Zd pic.twitter.com/HpmJbMDP8t

— Michael Steeber (@MichaelSteeber) October 11, 2021