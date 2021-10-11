Üçüncü Apple Store Bağdat Caddesi’nde Açılıyor!

Apple, Türkiye’deki ilk mağazası Apple Store’u 5 Nisan 2014’te Zorlu Center AVM’de açmıştı. Dünya devi markanın ülkemizde bir maüğaza açması büyük beğeni ve ilgi toplamıştı. Bu ilgi ve alakaya kayıtsız kalamayan Apple ikinci mağazasını da 25 Ekim 2014 tarihinde Anadolu yakasındaki alışveriş merkezi Akasya AVM’de açmıştı. Şimdi ise şirketin yetkili isimlerinden Michael Steeber yeni Apple Store’un Bağdat Caddesi’nde açılacağını müjdeledi.

Bakmakta fayda var: Çin’deki Elektrik Kesintileri, Apple’ın Üretim Zincirini Sekteye Uğratıyor! Yeni mağazanın müjdesini veren Apple yetkilisi Michael Steeber Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türkiye’nin üçüncü Apple Store’u Bağdat Caddesi’nde açılıyor! Apple Bağdat Caddesi’ne merhaba deyin! sözlerinde bulundu. 🎉 Turkey’s third Apple Store opens soon in Istanbul! Say hello to Apple Bağdat Caddesi: https://t.co/W6B62oa0Zd pic.twitter.com/HpmJbMDP8t — Michael Steeber (@MichaelSteeber) October 11, 2021 Tweetine devam eden Steeber, yeni Apple Store’un Türkiye’deki ilk cadde üzerinde olan mağazaları olduğunu sözlerine eklerken, mağaza tasarımının da hafif eğimli bir çatıya, peyzajlı bir plazaya sahip olacağını ve büyük vitrin camlarına sahip olacağını dile getiriyor. Apple ise: “İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Ayrıca mağazanın açılışı şerefine oluşturulan görsel içinde bir slogan hazırlanmış. “Büyük küçük , uçuk kaçık . Kapımız her fikre açık.”

Peki siz Apple’ın yeni mağazasının Bağdat Caddesinde açmasına nasıl bakıyorsunuz? Apple Store’ların konumu itibariyle sizlere yardımcı olabiliyor mu? Yorumlar kısmında bizlere yorumlarınızı belirtebilirsiniz.