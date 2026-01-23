Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, sivil havacılık alanında önemli bir ihracat başarısına daha imza attı. Suriye’nin başkenti Şam’daki uluslararası havalimanının uçuş güvenliği artık ASELSAN tarafından geliştirilen yerli radar sistemine emanet edildi. Peki, bu gelişmiş sistemle birlikte ASELSAN ne gibi yenilikler sunuyor?

ASELSAN imzalı radar Şam semalarını koruyacak

Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından üretilen HTRS 100 Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi’nin Şam Havalimanı’na kurulum çalışmalarına başlandı. Bu kritik kurulumun tamamlanmasıyla birlikte, havalimanında daha önce yapılamayan gece uçuşlarının da önü açılacak. Bu gelişme, bölgedeki sivil havacılık operasyonları için bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

HTRS 100, standart bir radardan çok daha fazlasını vadeden, ileri teknoloji bir hava trafik kontrol platformu olarak dikkat çekiyor. Sistem, sahip olduğu Birincil Gözetim Radarı (PSR) ve İkincil Gözetim Radarı (SSR) sayesinde tüm hava hedeflerini anlık olarak tespit etme kabiliyetine sahip. Bu sayede hava sahasının tam kontrolü sağlanıyor.

Sistemin en önemli yeteneklerinden biri de Dost-Düşman Tanımlama (IFF) sorgulaması yapabilmesi. Bu özellik, operasyonel güvenliği en üst düzeye çıkarırken, olası tehditlerin de önceden belirlenmesine olanak tanıyor. ASELSAN’ın yerli radar teknolojisi, zorlu hava koşulları ve elektromanyetik parazitlere karşı geliştirdiği akıllı sinyal işleme algoritmalarıyla da fark yaratıyor.

Kesintisiz çalışma ve hızlı bakım

HTRS 100 radar sistemi, rüzgar türbinleri veya kuş sürüleri gibi yanıltıcı hedeflerden kaynaklanan sinyal karışıklıklarını en aza indirebiliyor. Ayrıca, anlık atmosferik olayları takip eden özel bir hava durumu kanalı ile uçuş güvenliğine doğrudan katkı sunuyor. Yaklaşık 185 kilometreye (100 deniz mili) varan tespit menziliyle geniş bir alanı kontrol altında tutuyor.

ASELSAN mühendisliğinin bir ürünü olan bu sistemi rakiplerinden ayıran en kritik özellik ise “dağıtık aktif sıcak yedekli” mimarisi. Bu yapı sayesinde, sistemin herhangi bir parçasında arıza meydana gelse bile radar çalışmaya kesintisiz devam ediyor. Bu da saniyelerin bile önemli olduğu havacılıkta kritik bir güvence sağlıyor. Ayrıca 30 dakikanın altında onarım süresi sunması, operasyonel verimliliği artırıyor.

