Çin’deki Elektrik Kesintileri, Apple’ın Üretim Zincirini Sekteye Uğratıyor!

Çin’deki yaygın elektrik kesintileri, Apple’ın üretim zincirini zor durumda bıraktı. Üretimi yetiştirmek için yoğun çaba harcıyorlar.

Çin’deki yaygın elektrik kesintileri, teknoloji üreticilerinin üretimi Asya’nın en büyük ekonomisinden uzaklaştırma yönündeki baskısını yeniden alevlendirirken, Apple, Amazon ve diğer tedarikçiler yoğun tatil sezonu öncesinde üretimi rayında tutmak için çabalıyor.

Guangdong Eyaleti, Zhongshan’daki orta ölçekli bir elektronik aksesuar üreticisinde elektrik kesintileri yeni normal haline geldi ve oldukça uzun sürüyor.

Nikkei ile konuşan bir kaynak, elektrik kesintilerinin Eylül ortasından bu yana ara sıra olduğunu, ancak artık her hafta kendilerine, bir sonraki haftanın hangi günlerde bu elektriğin kesileceğini bildiren bildirim aldıklarını söyledi. Apple tedarikçilerinin, elektrik kesintilerinin tedarik zincirinin sürekliliğini tehdit ettiği konusunda uyardığı bildiriliyor, ancak kesintinin yıl sonuna kadar veya daha uzun süreceği konusunda endişeler arttı.

Tedarikçiler ayrıca, bir haftadan diğerine kimin yetki alacağı ve kimin almayacağı konusunda netlik bulunmadığını bildiriyor.

Bir Apple tedarikçisinden bir yönetici Nikkei Asia’ya verdiği demeçte, “Bu çok kaotik ve kafa karıştırıcı. Bazı tedarikçiler yerel yönetimlerle dostane ilişkiler ve müzakerelere dayanarak güç kaynaklarını güvence altına almayı başardılar, bazıları ise kötü etkilendi.”

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Konuya aşina olan üç kişiye göre, gelişmekte olan iPhone montajcısı Luxshare ve farklı illerdeki yan kuruluşları gibi birçok büyük Çinli teknoloji tedarikçisi de güç kesintisinden kurtuldu.

İsmi açıklanmayan başka bir Apple tedarikçisi, yerel yönetimlerin kime elektrik vereceğine kısmen üretilen ürünlerin değerine göre karar verdiğini söyledi.

Bloomberg’e göre Apple, bu yılki iPhone 13 modellerinin ilk üretimini yıl sonuna kadar 90 milyon adede çıkarmayı hedefliyor ve geçen yıl üretilen iPhone 12 serisinin 75 milyon adedine göre %20’ye varan bir artış mevcut.

Apple Watch Series 7‘nin ilk stoklarının sınırlı olacağına dair raporlar da var. Saatin üretiminin de mevcut durumdan dolayı sekteye uğrayacağı düşünülüyor. Ancak bunu, Apple bugün ön siparişleri açana kadar kesin olarak bilemeyiz.

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Kaynak: MacRumors