Yapay zeka alanında öncü olan OpenAI, sohbet robotunu bir sonraki seviyeye taşımak için kolları sıvadı. Gelen bilgilere göre şirket, kullanıcıların doğrudan sohbet arayüzü üzerinden ürün satın almasına olanak tanıyacak yeni e-ticaret özellikleri üzerinde çalışıyor. Peki bu hamle, ChatGPT kullanım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirecek?

ChatGPT ile alışveriş dönemi başlıyor

OpenAI’ın yeni projesi, ChatGPT platformuna entegre edilecek bir dizi e-ticaret aracını kapsıyor. Bu araçların en dikkat çekeni ise kullanıcıların sohbet esnasında bahsi geçen ürünleri ekleyebileceği özel bir “alışveriş sepeti” özelliği. Bu sayede kullanıcılar, bir ürünü araştırırken veya tavsiye alırken platformdan ayrılmak zorunda kalmayacak.

Kullanıcılar, seçtikleri ürünleri tek bir ekranda görebilecek, teslimat adresi ve ödeme bilgilerini girerek satın alma işlemini doğrudan ChatGPT arayüzü üzerinden tamamlayabilecek. Bu kesintisiz deneyim, yapay zekanın sadece bilgi veren bir araç olmaktan çıkıp, e-ticaret süreçlerinde aktif bir rol oynamasının önünü açıyor.

Microsoft’un izinden gidiyor

Bu yaklaşım, teknoloji dünyası için tamamen yeni değil. Microsoft, kısa süre önce tanıttığı Copilot Checkout özelliği ile benzer bir adım atmıştı. PayPal, Shopify, Stripe ve Etsy gibi devlerle entegre çalışan bu sistem, yapay zeka asistanları üzerinden alışveriş yapma fikrinin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. OpenAI da bu trendi yakından takip ediyor.

Şirket, bu vizyonu hayata geçirmek için satıcılarla da iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Oluşturulan özel bir portal üzerinden satıcıların başvuruları alınmaya başlandı. Satıcılar, ürün kataloglarını CSV, TSV, XML veya JSON gibi yaygın formatlarda sisteme kolayca yükleyebilecek. Bu hamlenin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yeni bir satış kanalı sunması hedefleniyor.

OpenAI’ın bu adımı, yapay zeka destekli asistanların gelecekte kişisel birer alışveriş danışmanına dönüşebileceğine işaret ediyor. Bir ürün hakkında soru sormak, alternatiflerini görmek ve tek bir sohbet penceresinden satın almak, online alışveriş deneyimini kökten değiştirebilir. CEO Sam Altman’ın Codex ile ilgili yeni ürünlerin de yakında tanıtılacağını açıklaması, şirketin yenilikçi adımlarının devam edeceğini gösteriyor.

