Türkiye’nin en popüler finansal teknoloji şirketlerinden biri olan Papara ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, daha önce şirketin faaliyet iznini iptal eden kararını, mahkeme sürecini gerekçe göstererek kaldırdığını duyurdu. Peki, milyonlarca kullanıcısı olan Papara için bu karar ne anlama geliyor?

Merkez Bankası, Papara kararını geri çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknoloji şirketi Papara hakkındaki kritik kararını güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Ankara 25. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, şirketin elektronik para kuruluşu olarak sahip olduğu faaliyet izni iptali işlemi geri çekildi. Bu gelişme, şirketin yasal olarak faaliyetlerine devam etmesinin önündeki en büyük engelin kalktığı anlamına geliyor.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmaları kapsamında Papara‘ya kayyum atanmış ve bu süreç kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Sürecin devamında ise Merkez Bankası, aldığı bir kararla şirketin faaliyet iznini tamamen iptal etmişti. Mahkeme sürecine taşınan bu karar, yeni tebliğ ile birlikte geçerliliğini yitirmiş oldu.

Yeni karar, Merkez Bankası‘nın 31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan iptal hükmünün artık geçerli olmadığını belirtiyor. Böylece Papara‘nın elektronik para kuruluşu statüsüne ilişkin en kritik düzenleyici adım da geri çekilerek şirketin operasyonel devamlılığı güvence altına alındı. Bu kararın ardından gözler şirketten gelecek resmi açıklamaya çevrilmişti.

Papara’dan resmi açıklama geldi

Fintech devi, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Şirketin kullanıcılarına ve kamuoyuna duyurduğu açıklama harfi harfine şu şekilde:

Bilindiği üzere, Papara’nın faaliyet izninin iptaline karşı Ankara 25. İdare Mahkemesinde açılan davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla Şirket lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Karar sonrası Papara, tüm faaliyetlerini kademeli olarak yeniden devreye almaya başlayarak hizmet vermeye devam etmiştir. Bu kez, TCMB’nin 20.01.2026 tarihli kararıyla, Papara’nın faaliyet izninin iptaline ilişkin daha önce alınmış olan karar kaldırılmış; bu karar 21.01.2026 tarihli ve 33144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Hizmete açılacak servislerle ilgili gelişmeler şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir. Saygılarımızla, Papara

Şirketin yaptığı açıklamada da belirtildiği gibi, hizmetler kademeli olarak yeniden devreye alınacak. Bu süreçte Papara, şeffaflık ilkesine bağlı kalarak kullanıcılarını düzenli olarak bilgilendireceğini vurguluyor. İptal kararının kaldırılması, hem şirket hem de platformu aktif olarak kullanan milyonlarca kullanıcı için rahat bir nefes aldırdı.

