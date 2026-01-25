Teknoloji devi Apple, İngiltere’de finansal hizmetleriyle ilgili ciddi bir suçlamayla gündemde. Şirketin popüler ödeme sistemi Apple Pay’in rekabete aykırı davrandığı ve tüketicilere milyarlarca dolarlık zarar verdiği iddia ediliyor. Peki, bu devasa davanın arkasındaki temel iddialar ve Apple‘ın savunması ne yönde?

The Guardian tarafından bildirildiği üzere, Apple aleyhine İngiltere’de 1,5 milyar sterlin (yaklaşık 2 milyar dolar) değerinde yeni bir toplu dava açıldı. Fairer Finance’in kurucusu James Daley tarafından başlatılan bu yasal süreç, teknoloji devinin Apple Pay üzerindeki kontrolünü rekabeti sınırlamak için kullandığını ve bunun sonucunda oluşan maliyetlerin tüketicilere yansıtıldığını öne sürüyor. Davacılar, bu durumun sadece iPhone kullanıcılarını değil, tüm İngiliz tüketicileri etkilediğini iddia ederek büyük bir tazminat talep ediyor.

Davanın merkezindeki en önemli iddia, Apple‘ın Apple Pay aracılığıyla “gizli ücretler” aldığı yönünde. İddiaya göre, Android ekosisteminde benzer ücretler bulunmazken, Apple’ın bu uygulaması bankacılık sistemi içinde ek maliyetler yaratıyor. Bu maliyetlerin ise bankalar tarafından doğrudan müşterilere, yani iPhone sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm tüketicilere yansıtıldığı belirtiliyor.

Davayı başlatan James Daley, The Guardian’a yaptığı açıklamada durumu şöyle özetliyor: “Apple, rekabeti engelleyerek ve gizli ücretler talep ederek milyonlarca tüketici için maliyetleri artırdı. Şok edici bir şekilde, bu durum sadece Apple Pay kullanıcılarını veya iPhone sahiplerini etkilemiyor. Bankalar bu maliyetleri tüm müşterilere yansıttı, bu da herkesin bedelini ödediği anlamına geliyor.”

Teknoloji devi Apple ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Şirket, açılan davayı “yanlış yönlendirilmiş” olarak nitelendirerek davanın düşürülmesi gerektiğini savunuyor. Apple’a göre Apple Pay, tüketiciler için güvenli ve sorunsuz bir temassız ödeme yöntemi ve piyasadaki birçok seçenekten sadece biri.

Şirketin The Guardian’a gönderdiği resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Apple Pay, kullanıcıların temassız ödeme yapmaları için sorunsuz ve güvenli bir yoldur ve tüketicilere sunulan birçok ödeme seçeneğinden biridir. Apple, Apple Pay kullanımı için tüketicilerden veya satıcılardan ücret almaz ve bankalar, müşterilerine Apple Pay sunmaktan, özellikle de dolandırıcılığın azaltılması gibi önemli faydalar görür.”

Apple ayrıca savunmasında, İngiltere de dahil olmak üzere birçok pazarda yakın alan iletişimi (NFC) ve güvenli element arayüzlerini üçüncü taraf uygulamalara açtığını vurguladı. Bu değişikliğin, diğer uygulamaların da temassız ödemeleri desteklemesine olanak tanıdığı belirtiliyor.

Dava dosyası şu anda İngiltere Rekabet Temyiz Mahkemesi’nde bulunuyor. Mahkeme heyeti, davanın devam edip etmeyeceğine karar vermek için iddiaları ve savunmaları değerlendirecek. Sürecin nasıl ilerleyeceği teknoloji ve finans dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

