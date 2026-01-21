Meta’nın popüler sosyal medya platformu Threads, küresel mobil cihazlardaki günlük aktif kullanıcı sayısında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Rakiplerinden biri olan X‘i geride bırakan Threads, bu alanda liderliği ele geçirdi. Peki, bu değişim sosyal medya dinamiklerini nasıl etkiliyor?

Threads, mobil kullanımda X’i geride bıraktı

Meta çatısı altında faaliyet gösteren Threads uygulaması, mobil platformlardaki büyümesini sürdürüyor. Similarweb tarafından açıklanan verilere göre, 7 Ocak 2026 itibarıyla Threads, iOS ve Android cihazlarda 141,5 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştı. Bu rakam, aynı dönemde X‘in 125 milyonluk mobil kullanıcı sayısını geride bırakıyor.

Bu kayda değer yükseliş, Threads için ani bir patlamadan ziyade, Ekim sonu ve Kasım başında başlayan istikrarlı bir büyüme sürecinin sonucu olarak öne çıkıyor. Uygulama, özellikle uluslararası pazarlarda önemli bir ivme yakaladı ve kullanıcı tabanını genişletmeyi başardı. Bu durum, uygulamanın küresel çapta benimsenme potansiyelini gösteriyor.

X ve Threads’in ana vatanı diyebileceğimiz ABD’de ise işler daha karışık.. Burada X, hala Threads‘in önünde yer alıyor. Ancak X‘in ABD’deki günlük aktif mobil kullanıcı sayısının geçen yıla kıyasla yarı yarıya azalması, platform için bir düşüş trendine işaret ediyor. Bu veri, Meta’nın mobil stratejisinin ne kadar etkili olduğunu da ortaya koyuyor.

Mobil tarafta Threads ciddi bir üsünlük elde etse de, tarayıcı yani web üzerinden kullanımda X rakibini resmen katlamış durumda. X‘in günlük web kullanıcı sayısı yaklaşık 145,4 milyon seviyesinde bulunuyor. Bu sayıya karşılık Threads‘in web trafiği ise 8,5 milyon civarında kalıyor. Bu da X‘in özellikle masaüstü ve tarayıcı tabanlı kullanımda güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor.

Mobil ve web kullanıcılarının ikisini de göz önünde bulundurursak, yıllarca Twitter adıyla hayatımızda kalan X toplamda 270 milyonun üzerinde günlük aktif kullanıcıyla hala genel liderliğini sürdürüyor. Threads ise tüm platformlarda yaklaşık 150 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda.

Threads‘in yeni bir uygulama olduğunu düşünürsek, bu oldukça şaşırtıcı bir tablo diyebiliriz. X ise Elon Musk’ın şirketi satın alması ve siyasi olaylara dahil olması nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

Meta’nın Threads uygulaması, mobil kullanım alanında kullanıcı tabanını güçlendirerek sosyal medya dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. X‘in webdeki liderliği ve ABD pazarındaki güçlü konumu ise rekabetin henüz bitmediğini gösteriyor. Her iki platform da kendi güçlü ve zayıf yönleriyle dijital arenada mücadele etmeye devam ediyor.

