Ücretsiz GPT-4o ile ChatGPT deneyimi seviye atlayacak. OpenAI, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için önemli bir güncelleme yaparak GPT-4o ile tanıtılan özellikleri erişime açtı. Ücretsiz kullanıcılar artık başkaları tarafından oluşturulan özel GPT’lere erişebilir, görsellere ilişkin sorular sorabilir ve grafik analizi yapabilir. Bu gelişme, ChatGPT’nin kullanıcı tabanını genişletecek ve daha fazla kişiye güçlü yapay zeka araçlarını sunacaktır.

Ücretsiz GPT-4o ile Ücretli ChatGPT Özellikleri Herkese Açıldı

OpenAI, daha önce ChatGPT Plus, Teams ve Enterprise gibi ücretli kullanıcıların faydalanabildiği model ve web yanıtları, veri analizi, grafik oluşturma, dosya yükleme, bellek ve özel GPT’ler gibi özellikleri artık herkesin kullanımına sundu. Bu özellikler, kullanıcıların Google Drive veya OneDrive’dan dosyaları yükleyerek yapay zekaya grafikleri hızlıca analiz ettirme ve yeni grafikler oluşturma imkanı veriyor.

OpenAI, GPT-4’e kıyasla daha hızlı olan ve metin, görüntü ve ses yeteneklerinin geliştirildiği GPT-4o modelini tanıtırken, bu yeni özelliklerin ücretsiz kullanıcılara da sunulacağını duyurmuştu. Bugün itibarıyla, bu yenilikçi özellikler herkesin kullanımına açıldı. Yeni model, gelişmiş veri analizinin yanı sıra, daha hızlı tepki verme gibi iyileştirmelerle geliyor. Ücretsiz GPT-4o ile artık herkes yapay zekanın son gelişmelerinden yararlanabilecek.

Ancak, ücretsiz ChatGPT kullanıcıları için bazı kısıtlamalar olduğunu da belirtelim. Burada, ücretsiz GPT-4o için belirli bir mesajlaşma ve konuşma sınırı bulunuyor. Bu sınırın aşılması durumunda, GPT-4o yerini GPT-3.5’e bırakıyor. Yine de bu, ücretsiz kullanıcıların bile son derece gelişmiş yapay zeka araçlarından faydalanabileceği anlamına geliyor.

Bu gelişme, OpenAI’nın yapay zeka teknolojilerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırma misyonunu destekliyor. Ücretsiz kullanıcılar, artık daha önce sadece ücretli aboneliklerle erişilebilen güçlü özelliklere erişebilecek. Bu, OpenAI’nın kullanıcı dostu yaklaşımının bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir: Microsoft DirectSR ile tüm yükseltme teknolojileri tek bir yerde!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni ChatGPT özellikleri nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!