Microsoft DirectSR harika bir yenilik yaptı. Microsoft, oyun geliştiricileri için büyük bir yeniliğe imza atarak DirectSR‘nin DirectX 12 uyumlu oyunlar için Agility SDK 1.714.0 önizleme sürümünü kullanıma sundu. Bu yeni API, AMD, Intel ve NVIDIA ile ortaklık kurarak geliştirildi ve oyun dünyasında devrim yaratacak özellikler sunuyor. DirectSR, oyunlara üstün performans kazandırmayı hedeflerken, geliştiricilere de önemli kolaylıklar sağlıyor. DLSS, FSR, ve XeSS tek bir platformda birleşti.

Microsoft DirectSR Oyun Dünyasında Devrim Yapıyor: DirectSR Agility SDK 1.714.0 Tanıtıldı

Microsoft DirectSR, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Intel XeSS ve NVIDIA DLSS Super Resolution gibi çeşitli yükseltme teknolojilerini tek bir çatı altında topluyor. Microsoft’tan Joshua Tucker, “Bu ileri teknoloji çözümler, görsel kaliteyi koruyarak kare hızlarını artırıyor ve oyun deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor,” ifadeleriyle bu yeniliği duyurdu. Tucker ayrıca, geliştiricilerin donanım ekosistemi genelinde sorunsuz bir şekilde ölçeklendirilebilecek ortak bir SR API ihtiyacının giderek arttığını belirtti.

Microsoft DirectSR, yükseltme işlemlerini ortak bir giriş ve çıkış formatına indirerek, tek bir kod yolu üzerinden DLSS, FSR ve XeSS’e bağlanma imkanı sunuyor. Bu sayede, daha fazla PC oyunu piyasaya sürüldüğünde üç teknolojiyi de destekleyebilecek. Üstelik, Microsoft DirectSR markaya özel SDK’lar veya ek araçlar gerektirmeyen bağımsız bir yapıda.

Özellikler NVIDIA dışındaki grafik kartlarını kullanan birçok oyuncu, oyunların kendi GPU’sunda yer alan yükseltme teknolojisini desteklememesinden yakınıyordu: Özellikle FSR destekli oyunlar arayan birçok kullanıcı, eli boş dönüyordu. Sonunda bu değişiyor.

Bununla beraber, NVIDIA bu konuda da elini çabuk tutarak, hızlıca bu desteği sürücülerine eklemeye başladı. DirectSR desteği, GPU sürücülerinin bir parçası olacak ve NVIDIA’nın yakında çıkacak olan 560.38 GeForce Game Ready Driver‘ında GeForce RTX kullanıcıları için erişilebilir hale gelecek.

DirectSR’nin bu büyük duyurusuyla birlikte, sektördeki büyük isimler de kendi görüşlerini paylaştılar. AMD’den Andrej Zdravkovic, “DirectSR’nin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda Microsoft ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduk. AMD FSR 2.2’nin bu önizleme sürümünün bir parçası olarak DirectSR’de yer almaktan heyecan duyuyoruz,” ifadelerini kullandı. Zdravkovic’in bu açıklamaları, AMD’nin bu projeye ne kadar önem verdiğini gözler önüne seriyor.

Benzer bir şekilde, Intel’den Alexander Kharlamov da DirectSR’nin önemine değinerek, “Intel, Microsoft’un DirectSR spesifikasyonunu güçlü bir şekilde destekliyor ve bu işbirliği oyun geliştiricilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Bu sayede, daha fazla oyuncu Intel GPU’larda Intel’in XeSS yukarı ölçeklendirme teknolojisini deneyimleyebilecek,” dedi. Kharlamov’un bu açıklaması, Intel’in bu yeni teknolojiyi benimseme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

NVIDIA’dan Jason Paul ise DirectSR’nin potansiyelinden bahsederek, “NVIDIA DLSS Super Resolution, 400’den fazla oyunda mevcut ve oyuncular için standart bir özellik haline geldi. Geliştiricilere DLSS’yi yeni nesil oyunlara getirmeleri için daha fazla yol sunmaktan heyecan duyuyoruz,” dedi. Paul’un bu sözleri, NVIDIA’nın oyun teknolojisindeki liderliğini pekiştiriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Microsoft DirectSR ile yükseltme teknolojileri nasıl değişecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!