Canonical, Ubuntu 22.10 “Kinetic Kudu “nun kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bu sürüm, şirket tarafından kurumsal geliştiriciler ve BT yöneticileri için deneyimi iyileştirmeyi amaçlayan bir ara sürüm olarak tanımlanıyor. Kinetic Kudu, IoT ekosistemi için en yeni araç zincirleri ve uygulamalarla birlikte geliyor. Ubuntu’nun Ubuntu 22.04 LTS gibi LTS sürümlerinin aksine, bu ara sürüm yalnızca dokuz ay boyunca destek alacak.

Kinetic Kudu hakkında yorumda bulunan CEO Mark Shuttleworth şunları söyledi:

“Bağlantılı cihazlar, aynı zamanda ev ve iş yerlerinde yeni dijital riskler yaratan heyecan verici bir yenilik alanıdır. Yeni nesil kullanımı kolay ve yüksek güvenlikli IoT’yi mümkün kılmaya odaklandık, bu nedenle özellikle bu geliştiriciler Ubuntu 22.10’da gömülü cihaz ve uzaktan geliştirme için bir dizi yaşam kalitesi iyileştirmesi bulacaklar. Bu sürüm aynı zamanda kurumsal yönetim hikayemize de yeni yetenekler getiriyor. Yeni Landscape beta, herhangi bir mimaride tüm Ubuntu varlığınızı yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor.”

Ubuntu’nun masaüstü sürümünde, kullanıcıların ilk fark edecekleri şey, daha iyi performans ve tutarlılık için GTK4 temasını destekleyen GNOME 43’ün dahil edilmesidir. Sağ üstteki menüye basıldığında, Wi-Fi, Bluetooth, karanlık mod ve güç ayarları gibi şeylere daha hızlı erişmenizi sağlayan Hızlı Ayarlar’a erişebilecek.

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Ubuntu 22.10, daha fazla ses cihazı ve daha iyi Bluetooth bağlantısı desteği ile Pipewire’ı getiriyor. Linux 5.19 da Intel cihazlarda iyileştirilmiş güç performansı ve çok çekirdekli masaüstü Snap performansını artıran çok iş parçacıklı dekompresyon desteği getiriyor.

Ayrıca Kinetic Kudu geliştiriciler için , Ruby, Go, GCC ve Rust için araç zinciri güncellemeleri getiriyor. Ek olarak geliştiricilerin ve yöneticilerin Ubuntu ile birlikte gönderilen programlarda hata ayıklamasına yardımcı olmak için hata ayıklama yazılımı ile birlikte geliyor.

Kinetic Kudu Ubuntu’nun kararlı bir sürümüdür, ancak dokuz ay içinde tekrar yükseltme yapmak zorunda kalmak istemiyorsanız, 2027’ye kadar desteklenen Ubuntu’nun LTS sürümüne bağlı kalmak sizin için daha iyi olabilir. Bu güncellemeyi edinmek için Ubuntu indirmeler sayfasından erişebilirsiniz.

Kaynak: Ubuntu