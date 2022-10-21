Bu yılın başlarında Huawei, Çin pazarında MatePad SE tableti piyasaya sürdü. Marka şimdi tableti yeni bir takma isimle küresel pazara çıkardı: Huawei MatePad C5e. Bu tablet ilk olarak Japonya pazarına gelecek ve ardından cihaz diğer küresel pazarlarda da satışa sunulacak.

Huawei MatePad C5e Cihazının Teknik Özellikleri

Huawei MatePad C5e, 1920 x 1200 piksel ekran çözünürlüğüne ve yüzde 80 ekran-gövde oranına sahip 10,1 inç Full HD+ IPS bir ekran ile geliyor. Cihaz, firma tarafından geliştirilen Kirin 710 işlemciden güç alıyor. İşlemci 2.0GHz’de çalışan dört Cortex-A73 çekirdeği, 1.7GHz’de çalışan dört Cortex-A53 çekirdeği ve bir Mali G51 GPU içeriyor. Yonga seti 4GB RAM ve 64GB depolama alanına ile eşleştirilmiş. Depolama alanının microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir olduğunu belirtmekte fayda var.

Tablet çift kanallı hoparlörlere ve Histen 7.0 Sound teknolojisine sahip. Kameralar açısından, arka panelde 5 megapiksellik bir sensör bunulurken önde selfie’ler ve görüntülü aramalar için 2 megapiksellik bir lens var. Yazılım bölümünde Huawei MatePad C5e, Android 12 tabanlı EMUI 10.1 ile çalışıyor. Pil ömrü tarafında cihaz 10W hızlı şarjı destekleyen 5.100 mAh batarya ile geliyor..

Huawei MatePad C5e Cihazının Fiyatı ve Bulunabilirliği

Huawei tableti henüz Japonya’daki web mağazalarında satışa sunmadı. Ancak Cihazın Çin modeli SE yaklaşık 30.000 JPY gibi bir etiket değerine sahipti. Avrupa ve ülkemizdeki vergilendirmeleri saymazsak yeni canavarın küresel pazardaki maliyetinin yaklaşık 200 ABD doları olduğunu düşünüyoruz.

Teknoloji Harikası Tablet: Huawei MatePad Pro

Hazır Çinli teknoloji devinin ülkemizde satacağı bir tabletten bahsederken, birkaç hafta önce ön siparişe açılan Huawei MatePad Pro’dan bahsedelim. Tablet, delikli bir ekran tasarımıyla geliyor ve başta da söylediğimiz gibi 10.8 inçlik bir büyüklüğe sahip. DCI-P3 geniş renk gamı sunan LCD ekran, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde. Yüzde 90 oranında bir ekran/gövde oranı sunan MatePad Pro ekranı 540 nit parlaklığa da sahip.

İşlemci tarafında bizi 8 çekirdekli Kirin 990 karşılıyor. Bu işlemcinin 2 adet Cortex A-76 çekirdeği 2.86 GHz hızında çalışırken, 2 adet Cortex-A76 çekirdeği 2.09 GHz hızında çalışıyor. Son olarak 4 Cortex-A55 çekirdeğinin hızı ise 1.86 GHz. Bu arada işlemci Mali-G76 grafik birimine de ev sahipliği yapıyor.

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan tablette, hafızayı NM hafıza kartı ile 256 GB’a kadar artırmak da mümkün. Tabletin arkasında 13 Megapiksel çözünürlüğe ve f/1.8 diyagram değerine sahip tek kamera kullanılıyor. Otofokus destekli bu kameraya önde ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram değerine sahip ön kamera eşlik ediyor. Ayrıca ön kamera yüz tanıma özelliği de bulunuyor.

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