Ubisoft, son olarak Anno 1701’i ücretsiz kullanıma sunuyor

Ubisoft, “Ubisoft’un Mutlu Tatiller Hediyesi” etkinliği kapsamında her gün bir oyunu ücretsiz yapacağı serinin son oyununu da açıkladı. Şirketin son hediyesi, Anno 1701 History Edition oldu.

Fransız video oyun geliştiricisi, düzenlediği etkinlikte ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler hediye etti. Şirket, geride bıraktığımız hafta boyunca da iki adet ücretsiz oyun ve üç adet de oyun içeriğini oyuncular ile buluşturdu.

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Yapılan yeni duyuru ile Anno 1701 History Edition, Ubisoft Connect üzerinden ücretsiz olarak edinilebiliyor. Her zaman olduğu gibi bir defa kütüphanenize eklemeniz yeterli olacak.

Anno 1701 History Edition, 2006 yılında satışa sunulan, Şehir Kurma ve Gerçek Zamanlı Strateji türündeki Anno 1701’in iyileştirilmiş sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi sizin tarafınızdan yaratılan yerleşkenin ekonomisine dayalı olarak ilerliyor. Dengeyi ne kadar iyi tutturursanız, yerleşkeniz de o kadar sağlam oluyor.

Ubisoft açıkladığı son hediyenin yanında oyun severleri mutlu edecek bir hamle daha yaptı. Fransız şirket, geçtiğimiz günlerde verilen hediyeleri kaçırma durumuna karşı, 20 Aralık akşamına kadar tüm hediyeleri hesaplara ekleyebilme fırsatı verdi. Hediyeleri kütüphanenize bir defa eklemeniz durumunda kalıcı olarak size ait olacak.

Ücretsiz içerikleri edinebilmek için öncelikle bir Ubisoft hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Ubisoft oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Ubisoft tarafından verilen tüm hediyeler