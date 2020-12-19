Haber
Ubisoft, son olarak Anno 1701’i ücretsiz kullanıma sunuyor
Ubisoft, “Ubisoft’un Mutlu Tatiller Hediyesi” etkinliği kapsamında her gün bir oyunu ücretsiz yapacağı serinin son oyununu da açıkladı. Şirketin son hediyesi, Anno 1701 History Edition oldu.
Fransız video oyun geliştiricisi, düzenlediği etkinlikte ücretsiz oyunlar ve oyun içi içerikler hediye etti. Şirket, geride bıraktığımız hafta boyunca da iki adet ücretsiz oyun ve üç adet de oyun içeriğini oyuncular ile buluşturdu.
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Yapılan yeni duyuru ile Anno 1701 History Edition, Ubisoft Connect üzerinden ücretsiz olarak edinilebiliyor. Her zaman olduğu gibi bir defa kütüphanenize eklemeniz yeterli olacak.
Anno 1701 History Edition, 2006 yılında satışa sunulan, Şehir Kurma ve Gerçek Zamanlı Strateji türündeki Anno 1701’in iyileştirilmiş sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi sizin tarafınızdan yaratılan yerleşkenin ekonomisine dayalı olarak ilerliyor. Dengeyi ne kadar iyi tutturursanız, yerleşkeniz de o kadar sağlam oluyor.
Ubisoft açıkladığı son hediyenin yanında oyun severleri mutlu edecek bir hamle daha yaptı. Fransız şirket, geçtiğimiz günlerde verilen hediyeleri kaçırma durumuna karşı, 20 Aralık akşamına kadar tüm hediyeleri hesaplara ekleyebilme fırsatı verdi. Hediyeleri kütüphanenize bir defa eklemeniz durumunda kalıcı olarak size ait olacak.
Ücretsiz içerikleri edinebilmek için öncelikle bir Ubisoft hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Ubisoft oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Ubisoft tarafından verilen tüm hediyeler
- Anno 1701 History Edition
- Trials® Rising Standard Edition
- Starlink: Battle for Atlas™ Digital Edition
- Assassin’s Creed® Valhalla için Seafarer Settlement Paketi ve Eivor’un Bayek kıyafeti
- Watch Dogs®: Legion için Power Suit kıyafeti ve Ubisoft Maskesi
- Hyper Scape™ için Nahari’nin Sörfçü Hediyesi
Arttırılmış Gerçeklik
Sanal Gerçeklik Gözlükleri şantiyelerdeki verimliliği arttıracak !
Topcon ve Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri ile şantiyelerdeki verimliliği arttırmayı hedefliyor . Topcon’un MAGNET yazılımıyla birleştirilen Vuzix akıllı gözlükler şantiyelerde yeni bir çalışma modeli sunmayı hedefliyorlar.
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Sanal Gerçeklik Gözlükleri şantiyelerdeki verimliliği arttıracak !
Giyilebilir teknoloji ortamındaki geliştirmelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Gerek donanım gerek yazılımların gelişmesi ile sanal gerçeklik gözlükleri her sektörde kendilerine yer bulmaya başlıyorlar. Akıllı gözlük sektörindeki en önemli firmalardan birisi olan Vuzix yeni bir ortaklık anlaşması duyurdu. Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri dünya çapında çeşitli endüstrilerde kullanılıyor. Topcon ve Vuxix inşaat sektörü için yeni bir ortaklık kurdular. Vuzix Başkanı ve CEO’su Paul Travers “Topcon’un Akıllı Gözlüklerimizin inşaat ve araştırma pazarlarına ölçülebilir faydalar sağlayabileceğini kabul etmesi harika. Topcon’un MAGNET yazılımıyla birleştirilmiş Vuzix Akıllı Gözlüklerin yerinde üretkenliğe yardımcı olmasını ve projelerin daha ekonomik hale getirmesini hedefliyoruz. Uzun ve başarılı bir ortaklık için sabırsızlanıyoruz ”dedi.
Topcon Magnet yazılımı , dijital mühendislere, haritacılara, yüklenicilere ve yerleşim personeline çalışma kolaylığı sağlayacak. Akıllı gözlük camlarında görsel yardımlar sağlayarak enstrümanların sesli komutlarla kontrolünü sağlayan bu yeni teknoloji yazılımı, kullanıcının bir iş sahasındaki operasyonları daha hızlı ve doğru yürütmesine olanak sağlayacak.
Mühendisler, işaretçileri belirlemek ve kalite güvencesi için konumlandırma verilerine eller serbest erişim sağlayan akıllı gözlüklerden yararlanabilir. Şantiyelerdeki en büyük sorun olan güvenlik noktasını iyileştirmeyi hedefleyen firma kullanıcıların not defteri telefon yada tablete ihtiyacını azaltarak, kullanıcıların işlem yapmak için sesli komutları kullanmasına olanak vererek güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlayacağına inanıyor.
Topcon iş Geliştirme Müdürü Adam Box ortaklık sonrası şunları söyledi: “Vuzix sanal gerçeklik gözlükleri çok gelişmiş bir teknoloji. Bu gelişmiş teknolojiyi zaten popüler olan MAGNET yazılım paketimizle birleştirmek, gelişmiş üretkenlik, verimlilik ve düşük maliyetler ile bölgedeki birçok projede firmalara avantaj sağlayacaktır.
Topcon Positioning hakkında
Topcon Positioning Group, küresel inşaat, jeo-uzamsal ve tarım pazarları için hassas ölçüm ve iş akışı çözümlerinin önde gelen üreticisi ve dağıtıcısıdır. Şirketin genel merkezi California, Livermore’dadır. Borsada işlem gören firmanın hisseleri COVID19 sonrası hareketlenmesi beklenen inşaat sektörü çözümünü duyurmasının etkisi ile yatırımcıların dikkatini çekti.
Giyilebilir Teknoloji
Akıllı Gözlüklerle Uzaktan Eğitim sistemleri
Vuzix, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin uzaktan öğrenci öğrenimini desteklemek için akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim sistemini başlattığını duyurdu.
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Akıllı Gözlükler ile Uzaktan Öğrenim
COVID-19 nedeniyle kapalı olan üniversiteler uzaktan eğitim için yeni çözümler üretmeye devam ediyor. Tıp ve mühendislik alanındaki disiplinler kuşkusuz ki uzaktan eğitimden en çok etkilenen disiplinler oldu. İ.Ü. Diş hekimliği Fakültesi, diş hekimliği eğitim modelinin teorik ve klinik bilginin klinik deneyimlerle destek gerektirdiği ve uzaktan klasik yöntemler ile yürütülemeyeceği kararına vardı. Basın bültenine göre, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin zor olduğunu çevrimiçi öğrenme kalitesini artırmak için canlı klinik uygulamalarda kullanmak amacıyla akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim uygulamasına başladı.
Vuzix’in Başkan ve CEO’su Paul Travers, “Dünya çapında giderek daha fazla sayıda sağlık hizmeti pratisyeni ve eğitimci, hastalarına, yardımcılarına veya öğrencilerine uzaktan destek, prosedürlerin canlı yayınlarını ve diğer hayati teletıp hizmetlerini sağlamak için Vuzix akıllı gözlük kullanmanın şart oldugunu vurguladı . Teknolojimizi benimsemek için öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte çalışmalarının değeri yüksek, çünkü bu öğrenciler gelecekte doktorlarımız ve diş hekimlerimiz olacaklar. Daha güvenli ve daha etkili klinik eğitim deneyimleri sağlamak için teknolojimizi benimseyen okullar listesine İstanbul Üniversitesi’ni de eklemekten mutluluk duyuyoruz. ”açıklamasını yaptı.
Vuzix Corporation kimdir ?
Vuzix, tüketici ve kurumsal pazarlar için akıllı gözlük ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri ve ürünlerinin lider tedarikçisidir. Şirket, kullanıcılara taşınabilir, kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunan, mobilite, akıllı gözlüklerle uzaktan eğitim modelleri ve giyilebilir bilgi işlem cihazlarını içerir. Vuzix, Video Gözlük alanında 179 patente sahiptir. 1997 yılında kurulan Vuzix, Rochester, NY, Oxford, İngiltere ve Tokyo, Japonya’da ofisleri bulunan halka açık bir şirkettir.
Apple
iPhone 13, WiFi 6E ile gelecek! Peki WiFi 6E standardı nedir?
iPhone 12 serisi modelleri, halen daha çok farklı konular ve haberlerle gündem olmaya devam ederken 2021 yılında tanıtılması beklenen halef model için de sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son gelen haberlere göre ise iPhone 13, WiFi 6E standardını destekleyecek.
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Geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen iPhone 12 serisi, A14 Bionic yongasında güç alıyor. Bağlantı teknolojileri tarafında ise A14 Bionic, WiFi 6 standardını kullanıcılarına sunuyor. Son gelen sızıntı haber ve raporlara göre ise iPhone 13, bu standardın da üstüne çıkacak.
iPhone 13 serisi, 6Ghz bandını destekleyecek!
Barclays analistlerine göre serinin halef modeli WiFi 6E bağlantı teknolojisini barındıracak. Halihazırda bulunan tüm WiFi bantlarını destekleyecek bu teknoloji ile iPhone 13, 6Ghz kanallarında da bağlantı kurabilecek. Bahse konu olan GSMArena’daki haberle beraber gelin kısaca WiFi 6E‘yi ve vadettiklerini kısaca inceleyelim.
WiFİ 6E Standardı nedir?
802.11ac yani WiFi 5 standardının dahi halen daha yaygınlaşmadığı göz önüne alındığında WiFi 6E’nin 802.11ax olarak adlandırılan WiFi 6 standardının geliştirilmiş bir versiyonu olduğu ifade edilebilir. 6E standardı, 2.4Ghz ve 5Ghz bantlarıyla beraber 9.6Gbps veri aktarım hızı sunabiliyor. WiFi 6E, 802.11ax’ten farklı olarak 6Ghz bandı sayesinde çok daha fazla kanalı destekliyor. WiFi 6 üzerine geliştirilen bu standart, 4K ve 8K gibi yüksek veri boyutu bulunan dosyaların aktarımında veyahut yüksek veri bandı talep eden sanal gerçeklik için de kullanılabilecek. Ayrıca 6Ghz ile yüksek hızda cihazlar arasın iletişim sağlayarak gecikme süresini de minimuma indirecek.
Ancak 6Ghz bandının halen daha çeşitli kurumlar tarafından kullanıldığı göz önüne alınırsa bu standartla beraber ülkelerin frekans düzenlemelerini revize etmesi gerekecek .Ülkeden ülkeye değişiklik gösterecek bu süreç öncesinde Apple kanadından gelen bu hareket, cihazların gelecek teknolojilere bir adım önceden hazır hale getirildiği şeklinde yorumlanıyor.
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