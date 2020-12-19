The Long Dark, Epic Games Store’da ücretsiz

Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında 50 TL değerindeki The Long Dark’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor. Oyunu, 20 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.

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Epic Games, The Long Dark’ı ücretsiz veriyor

Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Üçüncü günün ücretsiz oyunu, hayatta kalma türündeki The Long Dark oldu. Oyunu, 20 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak kalıyor. 17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek.

The Long Dark hakkında

Gece gökyüzü boyunca parlak ışıklar parıldıyor. Ahşap kabininin ince duvarlarının dışında rüzgâr uğulduyor. Uzaklarda bir kurt uluyor. Çantandaki az miktarda erzağa bakıyor ve elektriğin gizemli bir şekilde kesilmesinden önceki günleri özlüyorsun. Ne kadar süre hayatta kalacaksın?

Wired dergisinin “türünün en iyi örneği” olarak tanımladığı yenilikçi keşif ve hayatta kalma deneyimi THE LONG DARK’a hoş geldin.

The Long Dark, yalnız başına olan oyuncular jeomanyetik bir felaket sonrası donmuş geniş vahşi doğayı keşfederken onlara meydan okuyan, incelikli bir keşif ve hayatta kalma deneyimidir. Burada zombiler yok. Yalnızca sen, soğuk, ve Doğa Ana’nın beslediği diğer tüm tehlikeler var.