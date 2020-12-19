Oyun
The Long Dark, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games Store, yıl sonu indirimi kapsamında 50 TL değerindeki The Long Dark’ı ücretsiz olarak oyunculara sunuyor. Oyunu, 20 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz.
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Epic Games, The Long Dark’ı ücretsiz veriyor
Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Üçüncü günün ücretsiz oyunu, hayatta kalma türündeki The Long Dark oldu. Oyunu, 20 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak kalıyor. 17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek.
The Long Dark hakkında
Oyun
2020 yılının en iyi PlayStation oyunları belli oldu!
Playstation Blog tarafından, 2.5 milyondan fazla oyuncunun oylarıyla, 2020 yılının en iyi PlayStation oyunları belirlendi. The Game Awards’ta yılın oyunu ödülünü almayı başaran The Last Of Us: Part II, 2020’nin en iyi PlayStation oyunu oldu.
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2020 yılının en iyi PlayStation oyunları
- En İyi Hikaye Anlatımı: The Last of Us Part II
- En İyi DualSense Kullanımı: Astro’s Playroom
- En İyi Erişilebilirlik Özellikleri: The Last of Us Part II
- En İyi Grafiksel Gösteri: The Last of Us Part II
- En İyi Sanat Yönetimi: Ghost of Tsushima
- En İyi Müzik: The Last of Us Part II
- En İyi Ses Tasarımı: The Last of Us Part II
- En İyi Multiplayer: Call of Duty: Warzone
- En İyi Spor Oyunu: Tony Hawk’s Pro-Skater 1 & 2
- En İyi Yeni Karakter: Miles Morales, Spider-Man (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales)
- En İyi Bağımsız Oyun: Fall Guys: Ultimate Knockout
- Yılın En İyi Oyun Anı: The Last of Us Part II: Final Showdown
- En İyİ PS VR Deneyimi: Star Wars Squadrons
- PS4 Yılın En İyi Oyunu: The Last of Us Part II
- PS5 Yılın En İyi Oyunu: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- En Çok Beklenen Oyun: New God of War title
- Yılın En İyi Stüdyosu: Naughty Dog
Oyun
Cyberpunk 2077 geliştiricileriyle yönetim arasındaki gerilim büyüyor!
Cyberpunk 2077 gündemde kalmaya devam ediyor. Oyunun geliştirici ekibi ile CD Projekt Red yönetimi arasındaki gerilim de devam ediyor.
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Cyberpunk 2077 geliştiricileri oldukça sinirli!
Cyberpunk 2077 olaylı çıkışının ardından oyun gündeminde kalmaya devam ediyor. Merakla beklenen ancak çıkış yaptığı ilk günden bu yana sorunlar nedeniyle oldukça tepki toplayan oyun, CD Projekt Red‘e de oldukça zarar verdi. Hisse düşüşleri nedeniyle neredeyse 1 milyar dolar kaybeden firmada ise sular pek durulmuşa benzemiyor. Bloomberg’de yer alan habere göre oyunun geliştirici ekibi, firmanın yönetici kadrosu ile toplantı yaparak bir grup sorular sordu. Oldukça sert soruların da yer aldığı diyalog sayesinde geliştiricilerin ne kadar sinirli olduğu da ortaya çıktı.
Yönetime, oyunu hazır olmadığını bildikleri halde neden hazırmış gibi pazarladıklarını sora geliştiriciler, kendilerinin özellikle neden dinlenmediklerini fazlasıyla merak ettiklerini söylediler. Öte yandan ağır mesai şartlarını da sorgulayan geliştiriciler, bu konuda da rahatlık sunulmadığından şikayetçi oldular. Konu hakkında yorum yapmaktan çekinen CD Projekt Red yönetimi, zor durumdan çıkış yapabilmek için seçenekleri değerlendiriyor. PlayStation cephesinde oyunu mağazadan kaldırılan firma, bir an önce oyunu toparlayıp oyuncular ile arasını düzeltmeyi hedefliyor. Konsol cephesine 1.05 güncellemesini dağıtan firma, yakın zamanda PC içinde bir güncelleme dağıtacak. Bakalım Cyberpunk 2077 ile oyuncuların arası tam olarak düzelebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun
Microsoft’tan Xbox One kullanıcılarına Cyberpunk 2077 uyarısı!
Microsoft Store platformunda, Xbox One oyun konsolu sahipleri Cyberpunk 2077 ile alakalı olarak bugün itibariyle uyarı görmeye başlayacaklar. Dijital mağazasına eklediği uyarıda, Cyberpunk 2077’yi oynayacaklara performans sorunlarıyla cebelleşebileceklerini söyleyen Microsoft, güncelleme çıkana kadar sorunların devam edeceğinin altını çiziyor.
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Cyberpunk 2077, oyun dünyasının yaralı ceylanına döndü
Oyun dünyası şu sıralar gözünü fal taşı gibi açmış ve Cyberpunk 2077’de yaşanan gelişmelere odaklanmış durumda. Bildiğiniz üzere Cyberpunk 2077, Xbox One / PlayStation ve PC’de geçen haftadan itibaren piyasaya sürülmüş ancak piyasaya sürülen tek şey Cyberpunk 2077’nin kendisi olmamıştı. Zira oyunu uzun zamandır heyecanla bekleyen özellikle Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri, Cyberpunk 2077’nin beraberinde getirdiği hatalar nedeniyle ilk günden beridir oyunda yaşadıkları akıl almaz hataları ve performans sorunlarını dillendiriyorlar.
Hal böyle olunca bütün Xbox ve PlayStation kullanıcıları hep bir ağızdan tepkiler göstermeye başlamış ve en nihayetinde çoğu kişi oyun iade etmişti. Üstüne üstlük Sony daha radikal bir karar alarak Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldırmıştı. Microsoft ise oyunu kaldırmadı, ancak bugünden itibaren mağazasına Cyberpunk 2077 hakkında uyarılar eklemeye başladı.
Eklediği uyarıda Cyberpunk 2077’yi oynayacak olanları olası performans sorunlarına karşı bilgilendiren yazılım devi, problemlerin güncelleme çıkana kadar devam edeceğini belirtiyor. Bugünden itibaren Microsoft Store’daki Cyberpunk 2077 bölümünde görülecek uyarının tam hali şu şekilde:
“Kullanıcılar, güncelleme çıkana kadar bu oyunu Xbox One konsollarında oynarken performans sorunları yaşayabilirler.”
Cyberpunk 2077’nin başına gelenler tabiri caizse belki de pişmiş tavuğun bile başına gelmemiştir. En kötüsü de, Sony’nin oyunu PlayStation Store’dan kaldırmasına kadar sebep olacak problemlerin tam olarak ne zaman ortadan kalkacağının bilinmemesi. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red, bugün itibariyle Cyberpunk 2077’ye 1.05 güncellemesini konsollar için kullanıma sundu. Bu yamayla birlikte sorunların tümden ortadan kalkıp kalkmadığıysa henüz belli değil, bu anca oyunculardan gelen geri bildirimlerde belli olacak.
Bu arada dün paylaştığımız rehberimizde, Cyberpunk 2077 para iadesi alma sürecinden detaylıca bahsetmiştik. İsterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak rehberimizi okuyabilirsiniz.
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