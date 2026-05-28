Mobil dünyada yapay zeka yarışının hız kazanmasıyla birlikte yonga seti üreticileri donanımlarını güncellemeye devam ediyor. Yarı iletken devi MediaTek, yılın başlarında tanıttığı selefinin ardından yeni mobil işlemcisi MediaTek Dimensity 8550 modelini resmi olarak duyurdu. Peki yeni MediaTek Dimensity 8550 özellikleri ve sunduğu teknolojilerle mobil pazarda nasıl bir fark yaratacak?

MediaTek Dimensity 8550 ile cihaz içi yapay zeka çağı başlıyor

Yeni tanıtılan MediaTek Dimensity 8550, markanın bu yılın başlarında duyurduğu Dimensity 8500 modelinin güncellenmiş ve optimize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni yonga setinin en büyük kozu, doğrudan akıllı telefonlarda çalışacak şekilde tasarlanan Google’ın en güncel yapay zeka modeli Gemini Nano V3 desteğine sahip olması. Şirket, bu entegrasyonu daha da güçlendirmek için LLM Booster adını verdiği özel bir büyük dil modeli hızlandırıcı teknolojisini sisteme dahil ediyor.

İşlemci, yapay zeka hesaplamalarını yöneten NPU 880 birimini korumaya devam ediyor. Ancak LLM Booster ve yazılımsal optimizasyonlar sayesinde, cihaz içi yapay zeka görevlerinin çok daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Bu durum, günlük kullanımda internet bağlantısına ihtiyaç duymadan ses çevirisi veya metin özetleme gibi işlemlerin anında yapılabilmesini sağlayacak.

MediaTek Dimensity 8550 teknik özellikleri neler?

TSMC’nin N4P adını verdiği gelişmiş 4nm üretim teknolojisiyle banttan inen işlemci, tamamen büyük çekirdeklerden oluşan sekiz çekirdekli bir mimariyi benimsiyor. İşlemcinin merkezinde 3.4 GHz hızında çalışan ve 1 MB L2 önbelleğe sahip bir adet yüksek performanslı Cortex-A725 çekirdeği yer alıyor. Bu çekirdeğe, 3.2 GHz hızında çalışan üç adet ve 2.2 GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A725 çekirdeği eşlik ediyor.

Grafik tarafında ise güç gösterisini Mali-G720 MC8 grafik birimi üstleniyor. Bu birim, 1440p+ çözünürlükteki ekranlarda 144 Hz yenileme hızına kadar pürüzsüz bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca video tarafında 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapabilirken, AV1 kod çözme desteğiyle yüksek verimlilik sağlıyor.

Bu yeni yonga setini kullanan ilk akıllı telefon modeli de şimdiden resmiyet kazandı. Çin pazarında tanıtılan Honor 600 Pro modeli, bu işlemciyle kutudan çıkan ilk cihaz olma unvanını taşıyor. Cihaz içi yapay zeka desteğinin bu segmentteki işlemcilere inmesi, günlük kullanıcılar için mobil asistan deneyimini çok daha akıcı hale getirecektir.

LLM nedir?

Büyük Dil Modeli (Large Language Model – LLM), insan benzeri metinler üretmek, çeviri yapmak ve soruları yanıtlamak için devasa veri kümeleriyle eğitilmiş yapay zeka sistemleridir. Cihaz üzerinde çalışan entegre LLM hızlandırıcılar, bu modellerin bulut sunucularına bağlanmadan telefonda yerel olarak çalışmasını sağlar.

İlginizi Çekebilir: Exynos 2700 Qualcomm ve TSMC’yi korkutuyor! Galaxy S27 işlemcisi nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir: Qualcomm yeni Snapdragon stratejisini belirliyor! Amiral gemisi işlemci sayısı neden artıyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Gemini Nano V3 destekli MediaTek Dimensity 8550 işlemcisi orta-üst segment telefonlarda yapay zeka deneyimini değiştirebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!