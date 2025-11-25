Son günlerde teknoloji ve lojistik dünyasının gündeminden düşmeyen konu hiç şüphesiz Uber ve Getir Yemek arasındaki dev satın alım iddiası. Peki Uber Türkiye’de neden böyle bir adım attı? Bu anlaşma sektörde dengeleri nasıl değiştirebilir? Hem yatırımcılar hem kullanıcılar bu sürecin nereye varacağını merak ederken, iki cepheden cephesinden gelecek açıklamalar büyük bir heyecanla bekleniyor.

Uber, Getir Yemek’i satın alıyor!

Uber, Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, Getir Yemek’i satın almak için Mubadala ile prensipte anlaştı. Bu gelişme, Türkiye’de online yemek teslimatı sektöründe yıllardır devam eden rekabeti tamamen yeni bir boyuta taşıyabilir. Söz konusu süreç resmî olarak tamamlanmadan önce en kritik aşama, Rekabet Kurumunun vereceği nihai karar olacak. Şu an için anlaşmanın finansal büyüklüğü gizli tutulurken, kaynaklar sürecin dikkatle yürütüldüğünü vurguluyor.

Getir tarafında yaşanan küçülme sinyalleri bir süredir dikkat çekiyordu. Mubadala’nın daha önce de Getir Araç’ı Tiktak’a devretmesi, Türkiye operasyonlarından çekilme yönünde bir strateji izlendiği yorumlarını güçlendirmişti. Bu noktada Uber, Türkiye pazarı için kritik bir hamle yaparak, hem kullanıcı tabanını genişletmeyi hem de güçlü bir marka olan Getir Yemek’i portföyüne eklemeyi hedefliyor.

Eğer Rekabet Kurumu satışa onay verirse Uber, Türkiye’de yemek teslimatı alanında şimdiye kadar görülmemiş bir hâkimiyete ulaşacak. Çünkü şirket, geçtiğimiz aylarda da Trendyol GO’nun %85’lik hissesini alarak pazarda önemli bir yer edinmişti.

İki dev markanın aynı çatı altında birleşmesi, sektördeki güç dengesini kökten değiştirebilir. Böyle bir durumda rekabet artık ağırlıklı olarak Uber ve Almanya merkezli Delivery Hero’nun sahibi olduğu Yemeksepeti arasında yaşanacak.

Pandemi sonrası tüketici alışkanlıklarındaki değişim ve Getir’in birçok ülkeden çekilme kararı, Türkiye pazarındaki dengeleri de etkiledi. Bu nedenle şirket için ortaya çıkan bu fırsat, yalnızca bir satın alım değil; aynı zamanda uzun vadeli bir yatırım stratejisinin parçası olarak görülüyor. Getir Yemek’in parlak dönemindeki marka bilinirliği göz önüne alındığında, şirket bu satın alım sayesinde pazarda yeni bir dönem başlatabilir.

