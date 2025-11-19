Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK bursu ödemeleri sonunda başladı. Peki bu yıl KYK bursu ne kadar olacak? İlk kez ödeme alacak gençleri nasıl bir süreç bekliyor? İlk kez KYK bursu ve KYK kredi alan öğrencilere hangi tarihlerde paraları yatacak? Tüm bu sorular, yeni duyuruyla birlikte daha da önem kazandı ve öğrenci camiasında büyük bir hareketlilik yarattı.

İlk kez KYK bursu ve kredisi alacak öğrenciler için ödemeler başladı!

KYK bursu için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk defa burs ya da kredi alacak öğrenciler için ödemeler 18 Kasım itibarıyla resmen başlamış durumda. Bu yeni dönemde KYK bursu ödemeleri Ziraat Bankası hesapları üzerinden gerçekleştiriliyor ve işlem süreci her yıl olduğu gibi öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre düzenleniyor.

Bu kapsamda, kredi kullanacak öğrencilerin de aynı ödeme takvimi içinde hesaplarına erişim sağlayabileceği doğrulandı. Bu yıl ilk kez KYK bursu alacak öğrenciler için belirlenen üç günlük özel ödeme takvimi dikkat çekiyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” ve “2” olanlar ödemelerini 18 Kasım’da alırken, “4” ve “6” ile biten numaralara sahip öğrenciler 19 Kasım’da hesaplarına ulaşabiliyor.

Son hane “8” olan öğrenciler ise 20 Kasım tarihinde ilk ödemelerine kavuşuyor. Bu takvim yalnızca ilk ödemede geçerli olacak ve öğrencilere ekim ile kasım ayını kapsayan iki aylık toplu ödeme yapılacak. Aralık ayından itibaren KYK bursu ve KYK kredi ödemeleri her ayın 6’sı ile 10’u arasında düzenlenerek öğrencilerin hesaplarına aktarılacak.

Bu sistem, yoğun öğrenci trafiğini düzenlemek ve bankacılık işlemlerini kolaylaştırmak adına uzun süredir uygulanan standart bir yöntem olarak öne çıkıyor. Tüm ödemeler yine kimlik numarasının son rakamı üzerinden kademeli şekilde yapılacak. 2025 yılı boyunca geçerli olacak yeni ödeme tutarları da öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

Açıklanan bilgilere göre lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL ve doktora öğrencilerine 9.000 TL üzerinden iki aylık ilk KYK bursu ve KYK kredi ödemesi gerçekleştirilecek. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödeme yapılacağını da duyurdu. Bu artış, özellikle ekonomik koşullar nedeniyle destek arayan gençler için önemli bir adım olarak görülüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? KYK ödemelerindeki yeni sistem öğrenciler için yeterli mi? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!