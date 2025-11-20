Türkiye fast-food pazarında uzun süredir konuşulan KFC geri dönüşü sonunda resmileşti. Peki bu geri dönüş tüketicinin lezzet alışkanlıklarını nasıl etkileyecek? Hangi şehirler öncelikli olacak ve yeniden açılan şubeleriyle eski güvenini ne kadar hızlı toplayacak?

KFC Türkiye’de yeniden sahnede! İlk şube hizmete açıldı

KFC, 2025 yılı başında kapanan şubelerinin ardından Türkiye’deki operasyonlarını tamamen yeniden yapılandırarak dönüş sinyalini verdi. Bu süreçte HD Holding ile imzalanan yeni franchise anlaşması, markanın Türkiye’de uzun soluklu ve güçlü bir yapılanmayla geri döneceğinin ilk kanıtı oldu. Şirket için yapılan açıklamaya göre ilk yeniden açılan şube, İstanbul’un tarihi semtlerinden birinde bulunan Historia AVM oldu.

KFC, ikinci aşamada Mall of İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Markanın açıklamalarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusu yoğun şehirlerde yüksek potansiyele sahip AVM’ler ilk hedef olarak belirlendi. Aşamalı açılış planında 2025’in son çeyreğine kadar çok sayıda lokasyonun aktif hâle gelmesi öngörülüyor.

Markanın HD Holding ile yaptığı iş birliği sayesinde bu süreçte operasyonel kalite, hijyen standartları ve tedarik hızının arttırılması amaçlanıyor. KFC Türkiye’ye dönüşünün en çok merak edilen yönü, markanın daha önce bıraktığı boşluğu ne kadar hızlı dolduracağı. Özellikle fiyatlandırma, kampanyalar ve menü çeşitliliği konusunda yapılacak hamleler tüketicinin memnuniyeti üzerinde belirleyici rol oynayacak.

