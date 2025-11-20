DXOMARK’ın Xiaomi 17 Pro Max, vivo X300 Pro, HONOR Magic8 Pro, OPPO Find X9 Pro ve iPhone 17 Pro ile yaptığı karşılaştırmalı testler, her markanın görüntü işleme felsefesindeki belirgin farkları ortaya koyuyor.

Gündüz portrelerinde Xiaomi, vivo ve OPPO en doğal ve gerçekçi sonuçları verirken; HONOR daha stilize ve dijital bir görünüm, iPhone ise daha sıcak ve yumuşak bir estetik sunuyor. Zorlu ters ışık koşullarında Xiaomi, süjenin yüzünü en iyi aydınlatan cihaz olurken, iPhone yüzü gölgede bırakıyor. vivo ve OPPO ise arka plan ile ön plan arasındaki ışık dengesini en başarılı kuran modeller olsa da, iPhone ve OPPO’da lens parlaması (flare) netliği düşürüyor.

Gece çekimlerinde HONOR ve iPhone sahneyi yapay bir parlaklıkla sunarken, Xiaomi daha karanlık ama doğal bir atmosferi tercih ediyor. Düşük ışıkta iPhone’da belirgin bir kumlanma (noise), HONOR’da ise aşırı yumuşatma görülüyor. Gece zoom (telefoto) performansında ise en keskin ve temiz sonuçları vivo ve HONOR veriyor. OPPO daha yumuşak kalırken, Xiaomi uzun pozlama nedeniyle hafif bulanıklık yaşatıyor. Özetle analiz; netlik için vivo/Xiaomi, parlaklık için HONOR, atmosferik yumuşaklık için ise iPhone’u işaret ediyor.

