Samsung’un yaklaşan amiral gemileri Galaxy S26 serisi için ortaya çıkan yeni bilgiler teknoloji gündemini adeta hareketlendirdi. Peki Samsung S26 gerçekten bu yıl bellek tarafında radikal bir adım mı atıyor? Serideki modeller arasındaki farklar Türkiye’de kullanıcıların tercihlerini nasıl etkileyecek? Depolama seçenekleriyle ilgili bu sızıntılar ne kadar güvenilir? Tüm bu sorular şu anda merak konusu olmaya devam ediyor.

Galaxy S26 serisinin depolama ve RAM seçenekleri netleşiyor!

Galaxy S26 ailesine yönelik sızıntılar, Samsung’un bu yıl bellek ve segment ayrımında daha cesur bir strateji benimsediğini gösteriyor. Üstelik S26 için bu kez temel RAM değeri bile yükselmiş durumda. Serinin en küçük modelinden en üst düzey Ultra’ya kadar tüm seçeneklerde 12 GB RAM artık standart hâline geliyor. Türkiye’de uzun vadeli kullanım ve süreklilik önemsendiği için bu yükseliş, kullanıcıların dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Yeni raporlara göre Samsung S26 ve S26 Plus tarafında 12 GB RAM’e ek olarak iki farklı depolama seçeneği yer alacak: 256 GB ve 512 GB. Bu adım, önceki nesilde minimum belleğin daha düşük tutulduğu düşünülürse oldukça büyük bir yükseltme.

Hafıza alanı özellikle Türkiye’de kullanıcılar arasında en belirleyici kriterlerden biri hâline geldiği için, her iki modelde de 12 GB RAM’in sunulması segment ayrımını daha dengeli bir noktaya taşımış oluyor.Serinin amiral gemisi olan S26 Ultra ise depolama seçeneklerinde çok daha geniş bir yelpazeye sahip olacak.

Model RAM Depolama Galaxy S26 12 GB 256 GB Galaxy S26 12 GB 512 GB Galaxy S26 Plus 12 GB 256 GB Galaxy S2 Plus 12 GB 512 GB Galaxy S26 Ultra 12 GB 256 GB Galaxy S26 Ultra 12 GB 512 GB Galaxy S26 Ultra 12 GB / 16 GB 1 TB

Ultra model çoğu pazarda yine 12 GB RAM ile birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Ancak Çin gibi rekabetin çılgın seviyelere ulaştığı bölgelerde Samsung’un farklı bir strateji izlediği görülüyor. İddialara göre 1 TB depolamalı model yalnızca bu pazarda 16 GB RAM ile gelecek. Bu hamle, Çinli üreticilerin standart hâline getirdiği yüksek RAM yapılandırmalarına doğrudan bir karşılık niteliğinde.

Diğer bölgelerde ise Samsung’un 12 GB RAM klasiğini koruması bekleniyor. Yani Türkiye pazarına gelecek Samsung S26 ve Ultra modellerinde yüksek RAM seçeneğinin gelmeme ihtimali daha yüksek. Yine de Ultra tarafındaki 1 TB depolama seçeneği Türkiye’de yoğun ilgi görebilir. Özellikle profesyonel kullanım için büyük veri saklayan kullanıcılar için bu seçenek büyük avantaj sunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung S26 serisinin yükseltilmiş RAM ve depolama seçenekleri size göre yeterli mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!