Twitter, platform üzerinde paylaşılan görüntülerin sahte olup olmadığının fark edilebilmesi için “Medya için Topluluk Notları” beta sürümünü kullanıma sundu. Daha önce, Topluluk Notları özelliği yalnızca tek bir tweet ile kullanılabiliyordu.

Kullanıcılar bir görsele Topluluk Notu eklemeyi seçerlerse, yeterli sayıda başka kullanıcı notu yararlı bulursa, aynı görsel Twitter’da her yayınlandığında otomatik olarak görünecek. Ancak Twitter, fotoğrafın hemen hemen tamamen aynı olması gerektiğini, dolayısıyla başka bir kullanıcının fotoğrafı biraz değiştirmesi halinde, doğruluk kontrol notunun orada görünmeme ihtimali olduğunu bildiriyor. Twitter gelecekte fotoğraf tanıma özelliğini genişleteceğini, ancak aynı zamanda etiketlerin yanlış fotoğraflarla birlikte görünmediğinden emin olmaya devam etmek istediğini söylüyor.

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Şimdilik etiket yalnızca tek fotoğraflı tweetlerde görünecek, ancak bu işlevin daha sonra bir tweette birden fazla fotoğraf olduğunda da çalışması amaçlanıyor. Topluluk Notları gelecekte videolar için de kullanılabilir hale gelecek.

Twitter’a göre bu özellik, diğer kullanıcıları yapay zekâ tarafından üretilen fotoğraflar gibi “yanıltıcı medyadan” haberdar etmeyi amaçlıyor. Bireysel tweetler için bu özellik, örneğin covid-19 ile ilgili yanlış bilgilere karşı kullanıcıları uyarmak için birkaç yıldır mevcut.

Twitter halen bu özelliği videolara ve birden fazla görüntü ve video içeren tweetlere genişletmek için çalıştığından, şu an itibariyle bu özellik yalnızca tek bir görüntü içeren Tweetleri desteklemektedir. Platform, bu özelliği bugün kullanıma sunduğu için artık medya notlarının nasıl kullanıldığını izleyecek.