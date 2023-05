OnePlus’ın eski kurucularından Carl Pei’ın kurduğu Nothing firmasının ilk akıllı telefonu Nothing Phone (1), Türkiye’de yakında satışa çıkıyor. Firma ilk olarak Nothing Ear (1) kablosuz kulaklık ile kendinden bahsetmişti.

Nothing Phone (1) Türkiye’de satılmıyor ancak Evofone aracılığıyla Türk tüketicilere ulaşacak. Evofone şu anda Xiaomi ve diğer markaları Türkiye’de garantili olarak satıyor. Nothing Phone (1)’ı da garantili olarak sunacak.

Nothing Phone (1) 6,5 inç 120Hz ekrana, Snapdragon 778G+ işlemciye, 50+50MP arka ve 16MP ön kameraya, şeffaf arka tasarıma, 4500 mAh pil ile 45W hızlı şarja sahip. Arkadaki şeffaf tasarım LED ışıklarıyla dikkat çekiyor. Telefon Nothing OS ile geliyor.

İlginizi çekebilir: Tesla Model Y Türkiye Fiyatına İkinci Zam!



Evofone’un aracılığıyla Türkiye’de garantili olarak satışı yapılacak Nothing Phone (1) yakında Türk tüketicilerle buluşacak. Ayrıca Nothing Phone (2) için de ilk sinyaller verilmiş durumda. Premium özellikler vaat ediliyor.

Nothing Phone (2) hakkında da yeni bilgiler geliyor

Nothing, akıllı telefon dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Şirketin kurucu ortağı Carl Pei, yakında piyasaya sürülecek olan Nothing Phone (2) hakkında konuştu ve bu kez telefonun ABD’ye geleceğini açıkladı. Pei, akıllı telefon sektörünün zorluğuna değinerek, Nothing’in özel, farklı ve eğlenceli ürünlerle sektöre heyecan duygusunu geri getirmeyi amaçladığını belirtti.

Phone (1) ile akıllı telefon pazarına başarılı bir giriş yapan Nothing, özellikle genç kullanıcılar arasında yeni bir alternatif olarak kabul gördü. İlk telefon, 750.000’e yakın satış rakamıyla iyi bir başlangıç yaptı.