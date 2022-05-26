Elon Musk’ın gözdesi olan sosyal ağ, bugün bir başka tartışmada daha başrolde. Twitter, ABD hükümetiyle anlaşma imzaladı ve kullanıcı gizliliğini içeren bir davada ceza olarak 150 milyon dolar ödeyecek. Anlaşma, platform, Adalet Bakanlığı ve düzenleyici kurum Federal Ticaret Komisyonu (FTC) arasında kararlaştırıldı.

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Şirket, 2013 ve 2019 yılları arasında, hizmete kayıtlı kişilerin bilgilerini ve kişisel verilerini FTC’nin kural ve eylemlerinin dışındaki uygulamalar için kullanarak piyasa uygulamalarını ihlal etmekle suçlandı. Bu durumda Twitter, hedefli reklamlar göndermek için yalnızca iki faktörlü kimlik doğrulamaya hizmet etmesi gereken telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kullandı.

Para cezasının yanı sıra, 2011’de platform benzer nedenlerle bir karar aldı ve ABD, AB ve İsviçre arasındaki düzenleyici emirlere uyduğunu yanlış bir şekilde belirtti, ki bu da doğru değildi. Şirket ayrıca bu konuda Avrupa’da da ağır para cezasına çarptırıldı.

Yıllar sonra, platform olanlar için özür diledi. Şimdi davayla ilgili sosyal ağın blogunda yapılan bir gönderiye göre Twitter da kendi gizlilik mekanizmasını geliştirmek zorunda kalacak ve sektöre yatırım yapacak.