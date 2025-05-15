Honor, 22 Mayıs’ta gerçekleştireceği lansman öncesinde Honor 400 serisi için resmi web sayfasını aktif ederek sürprizi bozdu. Yeni Honor 400 ve Honor 400 Pro modelleri, marka adına yepyeni bir tasarım anlayışı ve üst seviye teknik özelliklerle kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle kamera sistemleri, batarya kapasiteleri ve ekran parlaklık değerleriyle dikkat çeken cihazlar, amiral gemisi telefonlara göz kırpıyor. İşte Honor 400 ve 400 Pro özellikleri.

Honor 400 Pro özellikleri neler?

Honor 400 Pro, adeta Honor’un bugüne kadar ürettiği en iddialı modellerden biri olma yolunda ilerliyor. 5.000 nit’e ulaşan ekran parlaklığı, güneş altında bile net görüntü sunabilen bir ekran demek. 120 Hz yenileme hızıyla ekran akıcılığı sağlanırken, ekranın üst kısmındaki hap şeklindeki çift ön kamera tasarımı hem estetik hem de işlevsel bir kullanım vadediyor. Bu kısımda yüz tanıma sensörleri olmasını bekliyoruz.

Cihaz, gücünü Qualcomm’un en üst segment işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Gen 3’ten alıyor. Bu da sadece günlük kullanımda değil, oyun ve profesyonel mobil iş akışlarında da güçlü bir deneyim sağlayacağının sinyallerini veriyor.

12 GB RAM ve 512 GB’ye kadar depolama seçeneğiyle gelen cihazda 6.000 mAh’lik devasa bir batarya yer alıyor. 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği ise batarya konusunda sadece kapasiteye değil, hız avantajına da sahip olduğunu gösteriyor.

Kamera tarafında ise Honor gerçek bir şov hazırlamış. 200 MP ana kameraya sahip arka kurulumda, Sony IMX856 sensörlü 50 MP telefoto lens 3x optik zoom sunarken; 12 MP ultra geniş açılı kamera ile çok yönlü çekim imkânı sunuluyor.

Yapay zekâ destekli bu kamera kurulumu özellikle düşük ışıkta başarılı sonuçlar verecek gibi görünüyor. IP68 ve IP69 sertifikaları ile hem toza hem suya karşı yüksek koruma sunan cihaz, 205 gram ağırlığında ve yalnızca 8,1 mm kalınlığında.

Honor 400 Pro teknik özellikleri

Snapdragon 8 Gen 3 işlemci

12 GB RAM, 512 GB’ye kadar depolama

FHD+, 120 Hz, 5.000 nit ekran

50 MP çift ön kamera

200 MP + 50 MP telefoto + 12 MP ultra geniş arka kamera

6.000 mAh batarya, 100W kablolu / 50W kablosuz şarj

IP68/IP69 dayanıklılık, 205 gram, 8.1 mm kalınlık

Honor 400 özellikleri neler?

Honor 400, abisine oldukça benzeyen ama bazı alanlarda sadeleştirilmiş bir versiyon. Tasarımsal olarak benzer formda gelen cihaz, 1264×2736 piksel çözünürlüğünde ekranla kullanıcı karşısına çıkıyor. Ekran parlaklığı ve yenileme hızı konusunda detay verilmese de Honor’un bu modelde de üst düzey görsel deneyim hedeflediği açık.

Honor 400’de Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci, performans anlamında günlük kullanıcılar için yeterli gücü sunarken enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor. Cihazda tıpkı Pro modeldeki gibi 6.000 mAh batarya bulunuyor, ancak şarj tarafında 80W ile biraz daha sade bir performans sunuluyor. 184 gram ağırlık ve 7.3 mm kalınlık ile elde daha hafif ve ince bir tutuş deneyimi hedeflenmiş.

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IP66 sertifikası ile toz ve düşük basınçlı suya karşı koruma sağlarken, kamera sisteminde ise Pro model kadar detaylı bilgi henüz sunulmuş değil. Ancak ana kamera ve ön kameranın performansının günlük kullanım için yeterli düzeyde olacağı tahmin ediliyor.

Honor 400 teknik özellikleri

Snapdragon 7 Gen 3 işlemci

6.000 mAh batarya, 80W hızlı şarj

1264 x 2736 piksel ekran

IP66 sertifikası

184 gram ağırlık, 7.3 mm kalınlık

Her iki model de Honor’un tasarım anlayışında sade ama agresif bir teknoloji çıkışı yaptığını gösteriyor. Özellikle batarya, ekran parlaklığı ve kamera tarafındaki geliştirmeler, Honor 400 serisini sadece teknik olarak değil, kullanıcı deneyimi açısından da güçlü bir yere yerleştiriyor.