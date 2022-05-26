Storedot adlı İsrailli bir şirket, elektrikli otomobil aküsünü flaşla şarj etmek için bir teknoloji tanıttı. Bu sayede beş dakikalık şarj, 160 kilometre özerklik sunacak. Ayrıca bu süreyi 2028’de 3 dakikaya ve 2032’de 2 dakikaya düşürmeyi umuyorlar. Ek olarak şarj işlemi, aşırı ısınma ve bozulmayı önlemek için hücreleri etkinleştirebilen veya devre dışı bırakabilen bir yapay zeka tarafından yönetiliyor.

Bildiğiniz gibi elektrikli otomobilin en büyük endişelerinden biri de bataryası. Genellikle termal arabalardan daha az bir menzil sunar. Nispeten hızlı bir şekilde bozulur ve bunu değiştirmek maliyetli olabiliryor. Sadece doldurmaktan çok daha yavaş şarj olur. Kısacası, henüz geleneksel bir araç kadar pratik değil. Üreticiler bu nedenle rahatsızlığı azaltmak için çözümler arıyorlar.

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Elektrikli otomobillerin hızlı şarj edilmesi yeni olmayan bir konu. Tesla, Supercharger ile buna cevap vermeye çalışıyor. 150 KW güç sunan bu terminaller ile bir araç, bir dakikalık şarjla 24 kilometre otonomi elde ediyor. Yani 15 dakikada 360 kilometre. Ancak bunun yeterli olmadığı açıktır. İsrailli bir şirket çok ilginç bir teknoloji sundu ve birkaç dakika içinde yüz kilometreden fazlasını vaat ediyor.

İçindekiler Sadece 5 dakikalık şarjla 160 kilometre menzil

Sadece 5 dakikalık şarjla 160 kilometre menzil

Şirketin adı Storedot, Teknolojisine XFC ismini verdiği bir elektrikli otomobilin 160 kilometre menzilini sadece 5 dakikada sunmayı mümkün kılıyor. Aynı özerkliği 2028’de 3 dakikada, ardından 2032’de 2 dakikada sunmak istediğini açıkladığı için daha da ileri gitmek istiyor.

XFC‘nin bir diğer ilginç noktası ise pil ömrü. Bunu akıllı telefonlardan biliyoruz: şarj ne kadar hızlıysa pil hücrelerine o kadar fazla baskı uygular çünkü enerji transferi ısı üretir, hücreler şişer ve birbirine sürtünür. XFC, yükü yönetecek ve hücreleri aşırı ısınmadan devre dışı bırakacak bir yapay zeka içerecek. Böylece pil daha fazla şarj döngüsüne sahip olacaktır. Bu harika bir fikir. Aşağıda teknolojinin resmi tanıtım videosunu bulabilirsiniz.