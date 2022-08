Twitter, Circle(Çevre) özelliğini tüm kullanıcıların kullanımına sundu. Kullanıcıların tweetlerini görebilecek bir takipçi grubu oluşturmasına olanak tanıyacak. Özellik 150 kullanıcıya kadar içerebilir.

Özellik, Mayıs ayından bu yana sınırlı sayıda Twitter kullanıcısı üzerinde test edildi. Twitter’a göre, Circle(Çevre) özelliği platformu daha erişilebilir hale getirecek. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Twitter’daki herkesin sohbete istedikleri zaman ve şekilde katılmak için seçeneğe, kontrole, araçlara ve şeffaflığa sahip olmasını sağlamak istiyoruz. Twitter Circle bu yönde önemli bir adım” dedi.

Ayrıca bkz: Akış Uygulaması Facebook Gaming Kapatılıyor!

giving you all Twitter Circle because sometimes your Tweets aren’t for everyone

add up to 150 people to yours and use it. please. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5

— Twitter (@Twitter) August 30, 2022