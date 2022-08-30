Twitter, Circle(Çevre) özelliğini tüm kullanıcıların kullanımına sundu. Kullanıcıların tweetlerini görebilecek bir takipçi grubu oluşturmasına olanak tanıyacak. Özellik 150 kullanıcıya kadar içerebilir.

Özellik, Mayıs ayından bu yana sınırlı sayıda Twitter kullanıcısı üzerinde test edildi. Twitter’a göre, Circle(Çevre) özelliği platformu daha erişilebilir hale getirecek. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Twitter’daki herkesin sohbete istedikleri zaman ve şekilde katılmak için seçeneğe, kontrole, araçlara ve şeffaflığa sahip olmasını sağlamak istiyoruz. Twitter Circle bu yönde önemli bir adım” dedi.

Ayrıca bkz: Akış Uygulaması Facebook Gaming Kapatılıyor!

giving you all Twitter Circle because sometimes your Tweets aren’t for everyone add up to 150 people to yours and use it. please. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5 — Twitter (@Twitter) August 30, 2022

Bir mesaj göndermeden önce, kullanıcı tweet’i tüm takipçilere mi yoksa sadece ‘çevreye’ mi göstermek istediğini seçebilir. Bunu yapmak için, herhangi bir zamanda değiştirilebilen bir takipçi listesi oluşturur. Listeye eklenen veya listeden çıkarılan kişiler bilgilendirilmeyecektir. Ayrıca, Circle(Çevre) tweet’i retweetlenemez veya paylaşılamaz. Ayrıca, mesaja verilen tüm cevaplar özeldir.