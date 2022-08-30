Akış uygulaması Facebook Gaming, 28 Ekim 2022’den itibaren kullanılamayacak. Uygulama, Facebook Gaming aracılığıyla canlı yayınları izlemeye olanak tanıyordu. 28 Ekim’den sonra, canlı akışlar Facebook uygulaması ve masaüstü sürümü aracılığıyla görüntülenebilecek.

Meta uygulama hakkında açıklama yapmadı fakat, Facebook Gaming yayıncılarına, kullanıcıların Facebook uygulaması ve masaüstü sürümü aracılığıyla canlı yayınları hala takip edebileceklerini söyledi. Açıklamada, “Bu uygulamanın piyasaya sürülmesinden bu yana yaptığınız her şey için hepinize çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu, Facebook’a yeni oyun özellikleri getirmek için topluluk öncülüğünde bir adımdı.”

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Facebook Gaming uygulaması 2020’de piyasaya sürüldü. Meta, Twitch ve YouTube Gaming ile rekabet etmek istedi. Facebook uygulamasının o zamanki başkanı Fidji Simo, The New York Times’a verdiği demeçte, “Oyunu insanları birbirine bağlayan bir eğlence biçimi olarak gördüğümüzden, oyuna yatırım yapmak bizim için bir öncelik haline geldi” dedi. Ayrıca, 2020’deki ilk karantina döneminde oyun oynayanların sayısındaki büyük artışa dikkat çekti.