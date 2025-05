Samsung A35 One UI 7 güncellemesi resmen yayınlandı. Güney Kore’de başlayan dağıtım süreciyle birlikte Galaxy A35 Android 15 tabanlı yeni arayüze kavuştu. Yaklaşık 3.5 GB boyutundaki bu büyük güncelleme, One UI 7’nin getirdiği çeşitli yeniliklerle birlikte Nisan 2025 güvenlik yamasını da içeriyor. Peki Galaxy A35 One UI 7 güncellemesi neler sunuyor ve ne zaman diğer bölgelere ulaşacak?

Galaxy A35 One UI 7 çıktı! Yenilikler neler?

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Avrupa’daki Galaxy A35 kullanıcıları için yayınladı. Galaxy A35 One UI 7 güncellemesi 3599 MB (yaklaşık 3.5 GB) boyutunda.

Yeni arayüzle birlikte ana ekrandaki widget’lar artık çok daha özelleştirilebilir hale gelirken, “Now Bar” adı verilen yeni bildirim alanı sayesinde zamanlayıcılar, müzik kontrolleri, etkinlik bildirimleri gibi öğelere ekran kilidini açmadan erişilebiliyor. Ayrıca canlı bildirimlerle skor takibi, sesli kayıtlar ve anlık gelişmelere ulaşmak artık daha kolay.

Galaxy A35 One UI 7 yenilikleri

Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü

Yeni “Now Bar” ile kilit ekranı üzerinden erişim kolaylığı

Gelişmiş ana ekran widget kişiselleştirmesi

Canlı etkinlik takibi: maç skorları, zamanlayıcılar, kayıtlar

Nisan 2025 güvenlik yaması

Samsung uygulamaları için uyumlu güncelleme desteği (Good Lock, Ana Ekran uygulaması gibi uygulamalar)

Galaxy A35 Android 15 güncellemesi diğer bölgelere ne zaman gelecek?

Şu anda Avrupa’da dağıtılan güncellemenin önümüzdeki günlerde Hindistan ve Orta Doğu gibi bölgelere yayılması bekleniyor. Türkiye’deki Galaxy A35 kullanıcılarının Mayıs ayı sonunda veya Haziran başında güncellemeyi alması muhtemel. Samsung’un resmi güncelleme takvimine göre A serisinin global modelleri ikinci dalgada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung One UI 8 çıkış tarihi Google tarafından açıklandı!

Galaxy A35 kullanıcıları, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi menüsünden güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilir. Eğer güncelleme henüz görünmüyorsa birkaç gün içinde cihazınıza ulaşması bekleniyor.