Snapdragon 8 Elite 2 hakkında uzun süredir devam eden söylentiler nihayet netleşti. Qualcomm, Computex 2025 kapsamında gerçekleştirdiği konferansta Snapdragon 8 Elite 2 çıkış tarihi için önemli bir duyuruda bulundu. Yeni nesil işlemci, bu yıl geleneksel takvimden daha erken tanıtılacak. Peki Snapdragon 8 Elite 2 özellikleri neler olacak ve bu çipi ilk hangi telefonlar kullanacak?

Snapdragon 8 Elite 2 ne zaman çıkacak?

Qualcomm, Snapdragon serisinin geleneksel duyuru etkinliği olan “Snapdragon Summit”i bu yıl 23–25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğini doğruladı. Bu, Snapdragon 8 Elite 2’nin resmi lansmanının Eylül 2025 sonunda yapılacağı anlamına geliyor.

Bu takvim değişikliği, işlemcinin akıllı telefonlara entegrasyon sürecini de etkiliyor. İlk Snapdragon 8 Elite 2 kullanan telefonların Eylül ayı bitmeden Çin pazarında tanıtılması bekleniyor. Küresel lansmanlar ise 2025’in son çeyreği veya en geç 2026 başı gibi daha erken bir zaman diliminde gerçekleşebilir.

Snapdragon 8 Elite 2 özellikleri nasıl olacak?

Qualcomm, henüz Snapdragon 8 Elite 2 teknik detaylarını resmi olarak açıklamış değil. Ancak beklentilere göre bu yeni yonga seti, önceki nesle kıyasla daha yüksek performans, gelişmiş yapay zeka hesaplamaları ve enerji verimliliği sunacak. Öne çıkan özellikler arasında şunların olması bekleniyor:

Beklenen Teknik Özellikler

TSMC 3nm üretim süreci

Yeni nesil Kryo CPU çekirdekleri

Adreno grafik biriminde %30’a varan performans artışı

Gelişmiş NPU ile cihaz içi yapay zeka işlemleri

5G, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 bağlantı destekleri

4.4GHz prime işlemci hızı (en güçlü çekirdeğinden hızından bahsediliyor)

Snapdragon 8 Elite 2, özellikle AI hesaplama yetenekleri ve yeni nesil görsel işlem motoruyla dikkat çekecek. Ayrıca, ısı yönetimi ve pil verimliliği konusunda da ciddi iyileştirmeler bekleniyor.

Snapdragon 8 Elite 2 hangi telefonlarda kullanılacak?

İşlemcinin lansmanını takiben, Çin merkezli üreticiler arasında “ilk kullanan” yarışının başlaması bekleniyor. Xiaomi, OnePlus, Vivo ve Realme gibi markaların bu konuda öne çıkması muhtemel.

Beklenen modeller şunlar olabilir:

Xiaomi 16 – İlk Snapdragon 8 Elite 2’li model olabilir.

– İlk Snapdragon 8 Elite 2’li model olabilir. OnePlus 14 – Küresel lansmanı 2025 sonunda yapılabilir.

– Küresel lansmanı 2025 sonunda yapılabilir. Vivo X300 Pro – Özellikle kamera özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

– Özellikle kamera özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor. Realme GT 8 Pro – Fiyat/performans segmentinde işlemciyi erken kullanabilir.

Samsung ise bu yarışta biraz dezavantajlı bir konumda. Markanın katlanabilir telefonlarını Temmuz ayında tanıtması bekleniyor. Ancak Snapdragon 8 Elite 2 tanıtımı yalnızca üç ay sonra yapılacak, bu da yeni katlanabilir modellerin kısa sürede eskiyormuş gibi görünmesine neden olabilir.

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Qualcomm’un bu takvim değişikliği, Android pazarında önemli bir stratejik kaymayı temsil ediyor. Eğer Snapdragon 8 Elite 2, söylentilerdeki gibi güçlü bir performans artışı sağlarsa, yıl sonundaki amiral gemisi rekabetinde tüm dengeleri değiştirebilir.