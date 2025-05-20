Tayvan’da gerçekleşen COMPUTEX 2025 fuarında ASUS en yeni yapay zeka destekli sistemlerini tanıttı. Copilot AI PC desteği bir yana ultrason cihazından, 6K çözünürlüklü monitörlere kadar hepsi bulunuyor.

Çok daha fazla yapay zeka destekli ASUS ürünlerine video içerisinde göz atabilirsiniz. Peki siz ASUS’un bu yeni ürünleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce hangi ürünler ülkemizde en çok ilgi görecek? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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