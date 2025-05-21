ABD Başkanı Donald Trump, 20 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla “Altın Kubbe” (Golden Dome) adını taşıyan yeni bir ulusal füze savunma sistemini kamuoyuna tanıttı. İsrail’in Iron Dome sisteminden esinlenen bu yeni girişim, ABD’yi hipersonik, balistik ve seyir füzeleri dahil olmak üzere her türlü füze tehdidine karşı koruma amacı taşıyor. Peki ABD Altın Kubbe nedir? Nasıl çalışır? Özellikleri neler?

ABD yeni hava savunma sistemi Altın Kubbe neler sunuyor?

ABD hava savunma sistemi Altın Kubbe, dört katmanlı bir savunma mimarisiyle çalışacak ve fırlatma öncesinden hedefe varış anına kadar tehditleri takip ederek etkisiz hale getirebilecek şekilde tasarlanıyor. Özellikle uzaydan atılan füzeleri engelleyebilecek kapasitede olması, bu sistemi benzerlerinden ayıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Altın Kubbe’nin belki de en çarpıcı yanı, uzaya yerleştirilecek ilk ABD kaynaklı silah sistemlerinden biri olması. Trump’ın ifadesine göre sistem, yaklaşık %100 başarı oranı hedefliyor. Böylelikle, hipersonik füzeler gibi bugüne dek en zor engellenen tehditlere karşı bile tam kapsamlı koruma sağlanması planlanıyor.

Altın Kubbe projesinin liderliğini ABD Uzay Kuvvetleri Generali Michael Guetlein üstlenecek. Projeye dahil olacak özel sektör firmaları arasında SpaceX, Lockheed Martin, Palantir ve Anduril gibi teknoloji ve savunma sanayisinin önde gelen şirketleri yer alıyor.

Bu durum, projeye hem gelişmiş teknoloji hem de geniş kaynak havuzu kazandırsa da bazı çevrelerde çıkar çatışması tartışmalarına yol açtı. Özellikle Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in katılımı, Demokrat Kongre üyeleri tarafından eleştirildi.

Bununla birlikte, Altın Kubbe’nin teknik zorlukları da tartışılıyor. Sistemin iddia edilen %100 başarı oranına ulaşmasının gerçekçiliği sorgulanırken, bu kadar büyük çaplı ve uzay tabanlı bir savunma sisteminin yönetilebilirliği de uzmanlar tarafından dikkatle izleniyor.

Ayrıca, Çin ve Rusya gibi ülkeler, bu girişimin küresel silahlanma yarışını körükleyebileceğini savunarak eleştirilerde bulundu. Bu da sistemin yalnızca teknik değil, jeopolitik olarak da ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

Altın Kubbe maliyeti ne kadar?

Projenin ilk etap bütçesi 25 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak Trump, sistemin toplam maliyetinin 175 milyar doları bulacağını belirtirken, Bağımsız Bütçe Ofisi bu rakamın 500 milyar doları aşabileceğini öngörüyor. Projenin 2029 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu süre zarfında uzay tabanlı önleyici sistemler, yer radarları ve erken uyarı altyapısı gibi unsurlar hayata geçirilecek.

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Altın Kubbe, ABD’nin füze savunma kapasitesinde yeni bir dönemi başlatabilir. Sistem hayata geçirildiğinde, ülkenin hava sahası tehditlere karşı daha bütüncül ve ileri düzeyde korunabilecek. Ancak yüksek maliyet, teknik karmaşıklık ve uluslararası diplomatik dengeler, bu iddialı projeyi hayata geçirmenin önünde önemli sınamalar oluşturuyor.

Önümüzdeki yıllarda bu sistemin gelişimi, yalnızca ABD için değil, dünya güvenlik dengeleri açısından da dikkatle takip edilecek konular arasında yer alacak.