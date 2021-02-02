Haber
Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kural ihlali nedeniyle kısıtlama!
Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından atılan bir tweete nefret söylemi gerekçesiyle kısıtlama getirdi. Twitter’dan yapılan açıklamada, paylaştığı tweette “4 LGBT sapkını” ifadelerini kullanan Soylu’nun, Twitter’ın “nefret davranışı politikası”nı ihlal ettiği belirtiliyor.
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Boğaziçi Üniversitesi’nde uzun zamandır süregelen eylemler hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından herkesin dilinde olan Boğaziçi eylemleri, özellikle sosyal medyada da günlerdir konuşuluyor. Hatırlarsanız üniversitede gerçekleşen son eylemlerden birinde, Kâbe fotoğrafı yerlerde zedelenmişti.
Konuyla alakalı olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir açıklama yapmıştı. Soylu, eylemlerde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” diye tweet atmıştı. Fakat Twitter, Süleyman Soylu’nun attığı bu tweeti kural ihlali olarak nitelendirdi ve kısıtladı.
Twitter; cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlikler hakkında atılan tweetleri ince eleyip sık dokuyor
Her sosyal medya platformu gibi, kendi içerisinde de birtakım kuralları olan Twitter’ın, özel olarak nefret söylemleri hakkında da politikaları bulunmakta. Şirket, politikalarını ihlal eden kullanıcıların hesaplarına veya tweetlerine de birtakım yaptırımlar uyguluyor. İşte bu politikalar kapsamında cinsel yönelimler de var; yani Twitter, herhangi bir kişinin cinsel kimliğini doğrudan hedef alarak atılan tweetlere müsaade etmeyeceğini belirtiyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaştığı tweette “4 LGBT sapkını” demişti; işte tweetine kural ihlali nedeniyle kısıtlama getirilmesine yol açan temel sebep, bu ifade. Twitter, bunun gibi herhangi bir cinsel kimliği doğrudan hedef almak suretiyle paylaşılan ofansif içerikleri platformda göz önünde tutmak istemiyor.
Bu arada Twitter, Süleyman Soylu tarafından paylaşılan bu tweeti tamamıyla kaldırmadı; sadece görüntülenmesine kısıtlama getirdi. Yani Süleyman Soylu’nun profiline girdiğinizde, kısıtlama getirilen tweet direkt olarak açılmıyor. Bunun yerine tweetin üzerinde küçük bir uyarı yer alıyor ve isterseniz “Görüntüle”ye tıklayarak tweeti açabiliyorsunuz.
Uygulama
Microsoft Teams önemli bir eşiği aştı
Microsoft Teams uygulaması görünüşe göre sadece iş için değil, eğitim için de oldukça popüler durumda. İşbirliği aracını kullanan öğrenci sayısı yüz milyonu aştı.
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Tahmin edileceği üzere mevcut salgın nedeniyle Microsoft Teams kullanan kişi sayısı hatırı sayılır derecede arttı. Bunda iş kullanıcılarının yanında yüz yüze eğitimin sekteye uğramasıyla gelen çevrimiçi eğitim uygulamasının payı büyük. 2019 eğitim yılının başlangıcında uygulamayı kullanan öğretmen ve öğrenci sayısı yedi milyon iken; bu rakam 2020 Eylül ayında 30 milyona ulaştı.
Buna ek olarak Microsoft firmasının eğitim sektörünü önemli bir piyasa potansiyeli olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Öyle ki geçen ay firma, Microsoft Eğitim ürünlerini öğrenci, öğretmen ve fakülte yöneticileri dahil iki yüz milyon kişinin kullandığını açıkladı. Aynı zamanda okul çağı çocuklarına hitap etmesi düşünülen bazı yeni ürünlerini de kullanıcıya sundu.
Her ne kadar Teams kullanıcıları bu denli artmış olsa da, firma başkan yardımcısı Eran Meggido, bir blog paylaşımında diğer firmaların da bu alanda gelişmeler yaptıklarını, dolayısıyla da Microsoft olarak kazanılanla yetinmeyip çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
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Teknoloji üreticileri arasında okul hizmeti odaklı rekabet dünya çapında devam eden bir olgu. Öyle ki geleneksel eğitim yöntemi etkilenmeyen sadece birkaç bölge var. Bununla beraber Microsoft bazı bölgelerde bu alanda oldukça başarılı olmuş olsa da; kullanım kolaylığı sağlayan Google Chromebook cihazları da yazılım devine karşı önemli bir rakip oluşturuyor.
Genel
PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı belli oldu!
PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye’ye geliyor. Merakla beklenen oyun konsolunun ülkemizde uygulanacak satış fiyatı belli oldu.
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PlayStation 5 Dijital Sürüm 5999 TL satış fiyatı ile ülkemize geliyor!
Oyun dünyasının en önemli gündemlerinden biri kuşkusuz oyun konsolları. Sony, Microsoft ve Nintendo‘nun kıyasıya rekabette olduğu bu piyasada yeni nesil oyun kavramı da yine gündemi meşgul ediyor. Sony‘nin Kasım 2020‘de dünya genelinde satışa çıkardığı PlayStation 5, dijital versiyonu ile ülkemize giriş yapıyor. 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olan yeni nesil oyun konsolunun Türkiye fiyatı belli oldu. Şubat 2021 içerisinde oyun konsolu ülkemize giriş yapacak. Bununla birlikte konsolun tavsiye edilen satış fiyatının 5999 TL olacağını PlayStation Türkiye açıkladı.
Dijital sürüm genel yapı itibariyle standart PlayStation 5‘ten biraz farklı. Herhangi bir fiziksel medya oynatıcısı bulunmayan oyun konsolu, daha ince yapısı ile hayranlarını karşılayacak. Bununla birlikte dijital sürüm, yeni nesil olarak standart sürümden herhangi bir performans eksikliğine sahip değil. Tavsiye edilen satış fiyatı olarak 5999 TL ile ülkemize girecek konsolun, geliş tarihi ortaya çıkmadı. Ayrıca oyun konsolunun stok sorunu yaşayıp yaşamayacağı da merak konusu. Bakalım dijital sürüm, fiyatların uçtuğu şu dönemde ülkemizde beklenen ilgiyi görecek mi merakla takip edeceğiz.
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Genel
Stadia oyun stüdyoları kapanıyor
Google’ın geçtiğimiz yıl büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Stadia, birinci parti oyun stüdyolarını kapatıyor. Google internet oyun servisin fişini çekecek mi?
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Oyun dünyasında son dönemlerde yeni bir trend var. İnternet üzerinden, hiçbir donanıma ihtiyaç duymadan oyun oynamak. Kısa bir süre öncesine kadar hayal gibi görülen bu durum, geçtiğimiz yıl peş peşe gelen duyurularla gerçek oldu. İlk olarak Google, büyük bir duyur ile Stadia isimli platformunu duyurdu. Servis oyunların çıktığı ekstra bir platform olacaktı ve oyunlar, buraya özel olarak çıkacaktı. Stadia’nın bu alandaki en başarılı proje olması beklenirken Nvidia, sürpriz bir duyuruyla GeForce Now hizmetini duyurdu. GeForce Now, her anlamda daha stabil ve daha iyi çalışan bir servisken, hali hazırda sahip olduğunuz oyunları oynatması kullanıcıların ilgisini daha çok çekmesine sebep oldu. Bir süredir iki platform da sessizliğini korurken, Google cephesinden kötü bir haber geldi. Stadia, birinci parti oyun stüdyolarını tamamen kapatıyor.
Google, Stadia için oyun geliştiren stüdyoları kapatıyor
Stadia, çıkışını yaptığı zaman Google iki önemli vaatte bulundu. Bunlardan ilki oyun oynamanın hızlı ve, düşük maliyetli ve kolay bir yolu. Diğeri bizzat Google tarafından geliştirilecek platforma özel oyunlar. Rekabetin kızıştığı noktalarda özel oyunların ne kadar önemli olduğunu, Konsol savaşlarından biliyoruz. Xbox One, hem PlayStation 4, hem de Nintendo Switch’e göre kötü sonuçlar elde etti. Anlaşılan Google, Stadia’nın geleceğini pek parlak görmüyor. Şirket, yaptığı bir açıklamayla Montreal ve Los Angeles stüdyolarının kapatılacağını açıkladı. Açıklamaya göre kapanmanın sebebi, oyun geliştirme sürecinin aldığı zaman ve yüksek maliyetli olması. Bunun yerine üçüncü parti oyun geliştiricilerine yönelecek olan Google’ın, bu karardan ne derece memnun kalacağı ilerideki günlerde belli olacak. Şirketin hali hazırda ürünlerine erken sonlandırma yönünde kötü bir şöhreti var. Stadia’nın geleceği ne olacak merak konusu. Özellikle konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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