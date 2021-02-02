Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından atılan bir tweete nefret söylemi gerekçesiyle kısıtlama getirdi. Twitter’dan yapılan açıklamada, paylaştığı tweette “4 LGBT sapkını” ifadelerini kullanan Soylu’nun, Twitter’ın “nefret davranışı politikası”nı ihlal ettiği belirtiliyor.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde uzun zamandır süregelen eylemler hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından herkesin dilinde olan Boğaziçi eylemleri, özellikle sosyal medyada da günlerdir konuşuluyor. Hatırlarsanız üniversitede gerçekleşen son eylemlerden birinde, Kâbe fotoğrafı yerlerde zedelenmişti.

Konuyla alakalı olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir açıklama yapmıştı. Soylu, eylemlerde bulunan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” diye tweet atmıştı. Fakat Twitter, Süleyman Soylu’nun attığı bu tweeti kural ihlali olarak nitelendirdi ve kısıtladı.

Twitter; cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlikler hakkında atılan tweetleri ince eleyip sık dokuyor

Her sosyal medya platformu gibi, kendi içerisinde de birtakım kuralları olan Twitter’ın, özel olarak nefret söylemleri hakkında da politikaları bulunmakta. Şirket, politikalarını ihlal eden kullanıcıların hesaplarına veya tweetlerine de birtakım yaptırımlar uyguluyor. İşte bu politikalar kapsamında cinsel yönelimler de var; yani Twitter, herhangi bir kişinin cinsel kimliğini doğrudan hedef alarak atılan tweetlere müsaade etmeyeceğini belirtiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaştığı tweette “4 LGBT sapkını” demişti; işte tweetine kural ihlali nedeniyle kısıtlama getirilmesine yol açan temel sebep, bu ifade. Twitter, bunun gibi herhangi bir cinsel kimliği doğrudan hedef almak suretiyle paylaşılan ofansif içerikleri platformda göz önünde tutmak istemiyor.

Bu arada Twitter, Süleyman Soylu tarafından paylaşılan bu tweeti tamamıyla kaldırmadı; sadece görüntülenmesine kısıtlama getirdi. Yani Süleyman Soylu’nun profiline girdiğinizde, kısıtlama getirilen tweet direkt olarak açılmıyor. Bunun yerine tweetin üzerinde küçük bir uyarı yer alıyor ve isterseniz “Görüntüle”ye tıklayarak tweeti açabiliyorsunuz.