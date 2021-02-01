YouTube
YouTube, video paylaşımını kolaylaştıracak Klip özelliğini tanıttı
YouTube, geçen yıl getirdiği Shorts özelliğinden sonra, kısa video formatını iyice gözüne kestirmiş gibi gözüküyor. Bugün itibarıyla YouTube geliştiricileri, videoların seçtiğiniz bir bölümünü paylaşabilme özelliğini test etmeye başladılar. Bu özellik sayesinde, istediğiniz bir videonun tamamını paylaşma zorunluluğunuz kalmayacak.
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Normalde YouTube videolarını veya canlı yayınları paylaşmak istediğinizde, direkt ilgili içeriğin URL’sini paylaşmanız gerekiyordu. Hatta isterseniz videonun istediğiniz bir dakikasını seçip “Geçerli dakikayı kopyala” özelliğini de kullanarak paylaşımı spesifikleştirebiliyordunuz. Aslına bakacak olursak, URL ile paylaşma yöntemi oldukça makul; fakat, örneğin sadece 10 saniyelik bir kısmı paylaşmak istediğimizde bunu URL ile yapmamız zor oluyordu.
İşte bu zorluğu ortadan kaldırmak isteyen YouTube geliştiricileri, Clips (Klip) adlı yeni bir özellik geliştiriyorlar. Klip özelliği sayesinde artık, istediğiniz içeriğin spesifik olarak herhangi bir kısmını direkt dışa aktarmanız mümkün olacak, yani sadece o seçtiğiniz kısmı kolaylıkla paylaşabileceksiniz. Örneğin videonun 2:30 ila 2:40 dakikaları arasına ihtiyacınız olduğunu düşünün, işte Klip özelliği sayesinde ihtiyacınız olan bölümü paylaşabileceksiniz.
Üstelik bunu yapmak için harici bir program kullanmanız da gerekmiyor. Doğrudan YouTube’un Android uygulamasından veya web sitesinden videoyu klip halinde paylaşabiliyorsunuz.
YouTube Klip özelliği işte böyle kullanılıyor
Bu konuyla ilgili olarak, Creator Insider kanalında paylaşılan videoda Klip özelliğinin nasıl kullanılacağı açıkça anlatılıyor. Hatta isterseniz, buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz videoda Klip özelliğini hemen deneyebilirsiniz. Paylaş düğmesinin yanında bulunan Klip butonuna tıkladığınızda, başlık eklemeniz ve videonun bir bölümünü seçmeniz gerekiyor; hemen akabinde de YouTube sizin için o seçtiğiniz kısmı özel bir URL’ye dönüştürerek istediğiniz yerde paylaşmanıza izin veriyor.
YouTube’un yeni özelliğinin henüz test aşamasında olduğunu ve sınırlı sayıda oyun kanalında mevcut olduğunu küçük bir dipnot olarak ekleyelim. Ayrıca, özelliği şimdiden kullanabilmek için YouTube’u Android uygulamasıyla veya masaüstü sitesinden açmanız gerekiyor.
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YouTube.com sitesini artık uygulama olarak yüklemek mümkün!
Günümüzde birçok web sitesinin Progessive Web App (PWA) teknolojisiyle hazırlanan PC uygulaması var. YouTube.com da, bu yüzlerce web sitesinin arasında kendisine yer edinen sitelerden birisi oldu. Artık YouTube.com’u bilgisayarınıza direkt olarak tarayıcı üzerinden yükleyebilir ve kullanmak istediğiniz takdirde hızlıca açabilirsiniz.
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Günümüzde YouTube Müzik, Twitter gibi çok kullanılan servislerin Progessive Web App (PWA) teknolojisiyle hazırlanan uygulamaları bulunuyor. Son kullanıcılar olarak bizlere en büyük faydasını kullanışlılık noktasında gösteren bu uygulamalar, görev çubuğuna ve masaüstüne yerleştirilebilmeleri yönüyle çokça zaman kazandırıyorlar.
PWA uygulaması bulunan yüzlerce web sitesi var, bugünlerdeyse YouTube.com sitesinin PWA teknolojisiyle hazırlanmış bir uygulaması çıktı. Tarayıcınızdan YouTube’a giriyorsanız, üst kısımdaki sekme çubuğunda küçük bir + işareti görmüşsünüzdür. Bu artı işaretine tıkladığınızda da sizi “Uygulama yüklensin mi?” diye bir soru penceresi karşılamıştır. Eğer YouTube’un PWA uygulamasını yüklemek istiyorsanız, karşınıza çıkan penceredeki “Yükle” butonuna basmanız gerekiyor.
YouTube, PWA uygulaması olarak yüklenebiliyor
Hemen akabinde YouTube.com, yeni bir pencerede açılmış edasıyla karşınızda olacak. Yeni bir tarayıcı penceresinde açılmış gibi gözükse de, aslında açılan şeyin teorik olarak YouTube’un tarayıcı uygulaması olduğunu belirtmemizde fayda var. İster tarayıcıdan ister bu uygulamadan kullanabileceğiniz YouTube’u isterseniz de başlat menüsündeki ikonuna sağ tıklayarak görev çubuğuna veya masaüstüne de yerleştirebilirsiniz.
YouTube.com sitesini PWA uygulaması olarak kullanmaktan vazgeçtiğinizde de, bilgisayarınızdan kaldırabilirsiniz. Bunun için uygulamayı açıp sağ üst köşedeki menü işaretinden “Yüklemeyi kaldır” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.
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Haber
YouTube, Trump’ın kanalından video yükleme özelliğini kapattı
YouTube, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Donald J. Trump kanalının yeni video yükleme özelliğini 7 gün süreyle kapattığını söyledi. Şirket, buna gerekçe olaraksa artan şiddet çağrılarını gösterdi ve bu sebeple Trump’ın YouTube kurallarını ihlal ettiğini dile getirdi.
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Geçtiğimiz haftta sosyal medya devi Twitter, atmış olduğu son tweetleri nedeniyle Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı. Aynı gün benzer hamleler Facebook kanadından gelmiş, Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları süresiz olarak kapatılmıştı. Bugünse YouTube’un yetkilileri, şiddete yönelik artan eğilimler konusundaki endişeleri nedeniyle Donald Trump’ın kanalına yaptırım uyguladıklarını duyurdu.
Donald Trump’a posta koyan son platform: YouTube
YouTube, bugün (13 Ocak) erken saatlerde Donald Trump’ın kanalına yüklediği bazı videoları kaldırdığını açıkladı. Şu an itibarıyla Trump’ın kanalına 9 saat önce yüklenmiş videolar gözüküyor, YouTube’un tam olarak hangi videoları kaldırdığı ise bilinmiyor. Bu arada YouTube sadece videoları kaldırmakla kalmayıp, Donald J. Trump kanalındaki yorumları da süresiz olarak devre dışı bıraktığını duyurdu. YouTube’dan yeni bir açıklama gelene kadar, Trump’ın videolarının altına yorum yapmak mümkün görünmüyor.
Bunların yanı sıra YouTube’un yaptığı açıklamaya göre Donald Trump kanalına yeni videolar da yükleyemeyecek. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu an itibarıyla Trump’ın 1 ihtarı olduğunu söyleyen YouTube, önümüzdeki 7 gün boyunca Donald J. Trump kanalındaki video yükleme özelliğinin devre dışı olacağını açıkladı. Şirket bütün bunlara gerekçe olarak, artan nefret ve şiddet eğilimlerine yönelik endişelerini gösteriyor. Görünen o ki başkanlık koltuğu devredilmeden ABD’deki sular durulmayacak.
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YouTube’dan Donald Trump açıklaması
1/ İncelemelerimiz ışığında, artan şiddet eğilimlerine ilişkin endişelerimizi de göz önünde bulundurarak, politikalarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle Donald J. Trump’ın kanalına yüklenen yeni içerikleri kaldırdık. Şu anda kanalın 1 ihtarı var ve yeni içerik yükleme özelliği *en az* 7 gün süreyle geçici olarak yasaklanmıştır.
2/ Artan şiddet eğilimlerine ilişkin süregelen endişelerimizi göz önünde bulundurarak, yorumlar kısmında güvenlik endişeleri tespit ettik ve bunun gibi bütün kanallara yaptığımız gibi, Başkan Trump’ın kanalındaki yorumları da süresiz olarak devre dışı bırakıyoruz.
2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z
— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021
Sosyal Medya
2020’nin en çok kazanan YouTuberları belli oldu!
Forbes, 2020 yılında en çok kazanan 10 YouTuber’ı açıkladı. Youtube’un en çok kazananı, 2 yılın ardından tekrar 29.5 milyon dolar gelir elde eden 9 yaşındaki Ryan Kaji oldu.
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2020 yılında en çok kazanan 10 YouTuber
10. Jeffree Star – 15 milyon dolar
16.9 milyon abonesi bulunan Jefree Star, 600 milyon görüntülenme ile YouTube’dan 15 milyon dolar gelir elde etti.
9. David Dobrik – 15.5 milyon dolar
18 milyon abonesi bulunan David Dobrik, 2.7 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 15.5 milyon dolar gelir elde etti.
8. Blippi (Stevin John) – 17 milyon dolar
27.4 milyon abonesi bulunan Blippi, 8.2 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 17 milyon dolar gelir elde etti.
7. Nastya (Anastasia Radzinskaya) – 18.5 milyon dolar
65.9 milyon abonesi bulunan 6 yaşındaki Nastya, 39 milyar görüntülenme alarak YouTube’dan 18.5 milyon dolar gelir elde etti.
6. Preston Arsement – 19 milyon dolar
33.4 milyon abonesi bulunan Preston Arsement, 3.3 milyar görüntülenme ile Youtube’dan 19 milyon dolar gelir elde etti.
5. Markiplier (Mark Fischbach) – 19.5 milyon dolar
27.8 milyon abonesi bulunan Markiplier, 3.1 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 19.5 milyon dolar gelir elde etti.
4. Rhett and Link – 20 milyon dolar
41.8 milyon abonesi bulunan Rhett and Link, 1.9 milyar görüntülenme ile Youtube’dan 20 milyon dolar gelir elde etti.
3. Dude Perfect – 23 milyon dolar
57.5 milyon abonesi bulunan Dude Perfect, 2.77 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 23 milyon dolar gelir elde etti.
2. Mr. Beast – 24 milyon dolar
47.8 milyon abonesi bulunan Mr. Beast, 3 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 24 milyar dolar gelir elde etti.
1. Ryan Kanji -29.5 milyon dolar
41.7 milyon abonesi bulunan 9 yaşındaki Ryan Kanji, 12.2 milyar görüntülenme ile YouTube’dan 29.5 milyon dolar gelir elde ederek 2020 yılında en çok kazanan YouTuber oldu.
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