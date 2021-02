YouTube, video paylaşımını kolaylaştıracak Klip özelliğini tanıttı

YouTube, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Donald J. Trump kanalının yeni video yükleme özelliğini 7 gün süreyle kapattığını söyledi. Şirket, buna gerekçe olaraksa artan şiddet çağrılarını gösterdi ve bu sebeple Trump’ın YouTube kurallarını ihlal ettiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz haftta sosyal medya devi Twitter, atmış olduğu son tweetleri nedeniyle Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı. Aynı gün benzer hamleler Facebook kanadından gelmiş, Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları süresiz olarak kapatılmıştı. Bugünse YouTube’un yetkilileri, şiddete yönelik artan eğilimler konusundaki endişeleri nedeniyle Donald Trump’ın kanalına yaptırım uyguladıklarını duyurdu.

YouTube, bugün (13 Ocak) erken saatlerde Donald Trump’ın kanalına yüklediği bazı videoları kaldırdığını açıkladı. Şu an itibarıyla Trump’ın kanalına 9 saat önce yüklenmiş videolar gözüküyor, YouTube’un tam olarak hangi videoları kaldırdığı ise bilinmiyor. Bu arada YouTube sadece videoları kaldırmakla kalmayıp, Donald J. Trump kanalındaki yorumları da süresiz olarak devre dışı bıraktığını duyurdu. YouTube’dan yeni bir açıklama gelene kadar, Trump’ın videolarının altına yorum yapmak mümkün görünmüyor.

Bunların yanı sıra YouTube’un yaptığı açıklamaya göre Donald Trump kanalına yeni videolar da yükleyemeyecek. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu an itibarıyla Trump’ın 1 ihtarı olduğunu söyleyen YouTube, önümüzdeki 7 gün boyunca Donald J. Trump kanalındaki video yükleme özelliğinin devre dışı olacağını açıkladı. Şirket bütün bunlara gerekçe olarak, artan nefret ve şiddet eğilimlerine yönelik endişelerini gösteriyor. Görünen o ki başkanlık koltuğu devredilmeden ABD’deki sular durulmayacak.

1/ İncelemelerimiz ışığında, artan şiddet eğilimlerine ilişkin endişelerimizi de göz önünde bulundurarak, politikalarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle Donald J. Trump’ın kanalına yüklenen yeni içerikleri kaldırdık. Şu anda kanalın 1 ihtarı var ve yeni içerik yükleme özelliği *en az* 7 gün süreyle geçici olarak yasaklanmıştır.

2/ Artan şiddet eğilimlerine ilişkin süregelen endişelerimizi göz önünde bulundurarak, yorumlar kısmında güvenlik endişeleri tespit ettik ve bunun gibi bütün kanallara yaptığımız gibi, Başkan Trump’ın kanalındaki yorumları da süresiz olarak devre dışı bırakıyoruz.

