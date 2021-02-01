YouTube, video paylaşımını kolaylaştıracak Klip özelliğini tanıttı

YouTube, geçen yıl getirdiği Shorts özelliğinden sonra, kısa video formatını iyice gözüne kestirmiş gibi gözüküyor. Bugün itibarıyla YouTube geliştiricileri, videoların seçtiğiniz bir bölümünü paylaşabilme özelliğini test etmeye başladılar. Bu özellik sayesinde, istediğiniz bir videonun tamamını paylaşma zorunluluğunuz kalmayacak.

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Normalde YouTube videolarını veya canlı yayınları paylaşmak istediğinizde, direkt ilgili içeriğin URL’sini paylaşmanız gerekiyordu. Hatta isterseniz videonun istediğiniz bir dakikasını seçip “Geçerli dakikayı kopyala” özelliğini de kullanarak paylaşımı spesifikleştirebiliyordunuz. Aslına bakacak olursak, URL ile paylaşma yöntemi oldukça makul; fakat, örneğin sadece 10 saniyelik bir kısmı paylaşmak istediğimizde bunu URL ile yapmamız zor oluyordu.

İşte bu zorluğu ortadan kaldırmak isteyen YouTube geliştiricileri, Clips (Klip) adlı yeni bir özellik geliştiriyorlar. Klip özelliği sayesinde artık, istediğiniz içeriğin spesifik olarak herhangi bir kısmını direkt dışa aktarmanız mümkün olacak, yani sadece o seçtiğiniz kısmı kolaylıkla paylaşabileceksiniz. Örneğin videonun 2:30 ila 2:40 dakikaları arasına ihtiyacınız olduğunu düşünün, işte Klip özelliği sayesinde ihtiyacınız olan bölümü paylaşabileceksiniz.

Üstelik bunu yapmak için harici bir program kullanmanız da gerekmiyor. Doğrudan YouTube’un Android uygulamasından veya web sitesinden videoyu klip halinde paylaşabiliyorsunuz.

YouTube Klip özelliği işte böyle kullanılıyor

Bu konuyla ilgili olarak, Creator Insider kanalında paylaşılan videoda Klip özelliğinin nasıl kullanılacağı açıkça anlatılıyor. Hatta isterseniz, buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz videoda Klip özelliğini hemen deneyebilirsiniz. Paylaş düğmesinin yanında bulunan Klip butonuna tıkladığınızda, başlık eklemeniz ve videonun bir bölümünü seçmeniz gerekiyor; hemen akabinde de YouTube sizin için o seçtiğiniz kısmı özel bir URL’ye dönüştürerek istediğiniz yerde paylaşmanıza izin veriyor.

YouTube’un yeni özelliğinin henüz test aşamasında olduğunu ve sınırlı sayıda oyun kanalında mevcut olduğunu küçük bir dipnot olarak ekleyelim. Ayrıca, özelliği şimdiden kullanabilmek için YouTube’u Android uygulamasıyla veya masaüstü sitesinden açmanız gerekiyor.