Türkiye’de elektrikli otomobil rekabeti hızla kızışırken Tesla Model Y Standard için bekleyiş nihayet sona eriyor. Peki Tesla’nın isim değişikliğiyle güçlendirdiği bu yeni strateji Türkiye pazarını nasıl etkileyecek? Donanım kırpmalarının gündemde olduğu Tesla Model Y Standard gerçekten daha ulaşılabilir mi olacak?

Tesla’dan isim değişikliği! Tesla Model Y Standard Türkiye’ye Geliyor

Tesla Model Y Standard artık Türkiye’de mevcut Standart Range’in yerini alan tamamen yeni bir versiyon olarak listeye girmeye hazırlanıyor. Bu yeni model, geçtiğimiz ay global olarak tanıtıldı ve Tesla’nın sadeleşmiş, maliyeti azaltılmış bir paket sunma hedefinin güçlü bir parçası hâline geldi. Türkiye pazarında özellikle elektrikli otomobil talebinin arttığı bu dönemde, Tesla Model Y Standard daha uygun fiyatlı bir seçenek arayan kullanıcıları hedefliyor. Tesla’nın X hesabı üzerinden paylaşacağı envanter tarihleriyle birlikte aracın belirli günlerde satışa açılacağı duyuruldu.

Yeni versiyonun üç renk seçeneği bulunuyor: beyaz, siyah ve stealth grey. Sızan tanıtım fotoğraflarında aracın sadeleştirilmiş dış tasarımının, özellikle gövde çizgilerinin daha minimal göründüğü fark ediliyor. Matte tonlardaki gölgeler ve daha az parlak detaylarla Tesla’nın maliyet düşürürken tasarımsal sadeliğe yöneldiği açıkça hissediliyor. İç mekâna ait görsellerde ise standartlaştırılmış orta konsol, daha temel döşeme malzemeleri ve ambiyans aydınlatma eksikliği dikkat çekiyor.

Bir diğer önemli nokta ise önceki Model Y Standart Range’in fiyatının yeni modele geçiş sürecinde 2.420.625 TL seviyesine kadar çıkması. Yeni Tesla Model Y Standard için henüz resmi fiyat paylaşılmadı ancak sektör kaynakları yaklaşık 2.2 milyon TL’lik bir seviyeye işaret ediyor. Bu da Türkiye’de elektrikli araç fiyatlarının dengelenmesi adına kritik bir adım olabilir. Öte yandan Long Range versiyonun satışının devam edeceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir: Ford Focus resmen üretimi sona erdi!

Elbette sadeleşen paket bazı donanımları geride bırakıyor. Yeni Tesla Model Y Standard modelinde Hepa filtre, arka yolcu ekranı, elektrikli katlanır arka koltuklar, geniş saklama alanları, ambiyans aydınlatma, lamine camlar, cam tavan, Matrix LED farlar ve 15 hoparlörlü ses sistemi bulunmuyor. Bu sadeleştirilmiş yapı, Tesla’nın fiyat-performans dengesini Türkiye’de yeniden konumlandırma hamlesi olarak yorumlanıyor.

Peki siz bütün bu değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Tesla Model Y Standard Türkiye’de fiyat-performans dengesini yeniden kurabilecek mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!