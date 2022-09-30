Twitter yıllardır çeşitli nedenlerle düzenleme özelliği fikrine karşı çıkıyordu, ancak kurucu Jack Dorsey Twitter’dan ayrıldığından beri bazı değişiklikler meydana geliyor. Twitter’ın düzenlenmiş tweetleri test ettiği doğrulanmıştı, ancak şimdi ilk gerçek bakışımızı alıyoruz.

hello this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes — Twitter Blue (@TwitterBlue) September 29, 2022

Esasen, bir tweet göreceksiniz ve düzenlenmiş olup olmadığını belirten bir köprü olacak. Üzerine tıklarsanız, önceki düzenlemeleri görebilirsiniz ve bunlar aşağı yukarı ayrı tweetler olarak görünecektir. Hepsinin kendi yanıtları, beğenileri/retweetleri vb. vardır. Kullanıcıların tweetleri yayına girdikten sonra düzenleme yapmak için 30 dakikaları olacak, bu nedenle büyük ölçüde yazım hataları gibi şeyleri düzeltmek için kullanılacak.

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Kullanıcı, gönderide yapılan tüm değişiklikleri gösteren geçmiş düğmesine tıklayarak tweet’in düzenlenmiş halini görebilir. Sayfanın nasıl göründüğüne bakın:

Bekleyiş sona erdi

Düzenle butonu fikri Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey tarafından uzun süre reddedildi, çünkü sosyal ağ henüz SMS çağında doğmuştu. Geçen yıl Bluebird’den ayrıldığından beri bazı değişiklikler oldu.

Tweetin her versiyonunun kendi yanıt, beğeni ve retweet sayısına sahip olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca, gönderi yayına girdikten sonra yapılacak düzenlemeler için 30 dakikalık bir sınır vardır.

Düzenleme için 30 dakikalık bir sınır olduğundan, Dinho Ouro Preto’nun klasik Norvana’sı gibi eski tweetler düzenlenemiyor.

Özelliğin yakında kullanıcılara ulaşması bekleniyor. Twitter Blue üyeleri bu özellikten kullanıma açılır açılmaz yararlanabilecekler, ancak mikroblog henüz genel halkın bu araca erişip erişemeyeceğini açıklamadı.

Diğer sosyal ağlarda düzenleme

Bir gönderinin metnini düzenleme özelliği Instagram ve Facebook’ta zaten mevcut. Düğme, kullanıcının yayın yayınlandıktan sonra yazılanları değiştirmesine olanak tanır. Ayrıca düzenleme geçmişini de gösterir. Ancak, hikayeler üzerinde çalışmaz. Facebook, viral paylaşımlar söz konusu olduğunda değişiklikler hakkında uyarıda bulunuyor.

Kaynak: Comic Book