Ryzen 7000 işlemciler önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkmaya hazırlanıyor, ancak yakın zamanda ortaya çıkan bir sızıntı AMD’nin 2023 lansman stratejisini ortaya çıkarmış olabilir. Şirketin kataloğunda Ryzen 7000G APU’lar, yeni Threadrippers ve 3D V-Cache teknolojisine sahip işlemci ailesinin yer alması bekleniyor.

Bu bilgi bir toplantı sırasında elde edildi ve şirketin geleceğe yönelik stratejik şemasını ortaya çıkardı. Başlangıçta, bu yılın sonlarında ilk parti Ryzen 7000’lerin ardından, işlemciler 2023’ün başlarında 3D V-Cache teknolojisini almaya başlayacak. Önbelleği dikey olarak istifleyebilen bu özellik, en hızlı oyun bileşenlerinden biri olan Ryzen 7 5800X3D’de tanıtıldı.

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Buna ek olarak, haritada Threadripper ve APU’ların sıralarında TBA (To be Announced) kısaltması bulunan iki kutu ortaya çıkıyor, bu da bu ürünleri önümüzdeki yıl da göreceğimizi gösteriyor. APU’lar, yani daha güçlü entegre grafiklere sahip işlemciler, AMD’nin 2023’te iç pazar için öne çıkan ürünlerinden biri olabilir, çünkü RDNA 3 mikro mimarisi bu yılın sonlarında Radeon 7000 piyasaya sürüldüğünde özel kartlarda zaten konsolide edilmiş olacak.

Ancak Threadripper’lar, Intel Xeon’a rakip olan çok sayıda çekirdek ve iş parçacığı nedeniyle zaten profesyonel bir pazarı hedeflemektedir. Bu arada Intel, geçtiğimiz günlerde 5.8 Ghz’e kadar frekanslara sahip 13. nesil Raptor Lake işlemcilerini duyurdu.

Zen 4 mimarisi, PCIe 5.0 uyumluluğu, DDR5 RAM ve RDNA 2’li grafikler ile Ryzen 7000, uluslararası perakende satışta zaten mevcut.

Kaynak: Wccftech