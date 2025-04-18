Türkiye’nin öne çıkan yönetmenlerinden Tolga Karaçelik, kariyerinde yeni bir sayfa açarak ilk İngilizce filmi Psycho Therapy ile sinema dünyasına farklı bir soluk getiriyor. Bugün vizyona giren film, yalnızca oyuncu kadrosuyla değil, çarpıcı hikayesiyle de dikkat çekiyor.

İçindekiler Psycho Therapy bugün itibariyle vizyona girdi

Psycho Therapy bugün itibariyle vizyona girdi

Psycho Therapy, gerçeklik ve deliliğin sınırlarını zorlayan anlatımıyla, izleyicilere hem gerilim dolu hem de kara mizahla bezenmiş bir deneyim sunuyor. Sinemaseverlerin uzun süredir merakla beklediği yapım Tolga Karaçelik ilk İngilizce filmi etiketiyle de büyük yankı uyandırıyor.

Psycho Therapy oyuncuları hakkında ise Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro gibi dünyaca ünlü isimlerin başrolleri paylaştığını görüyoruz. İlk gösterimini 2024 Tribeca Film Festivali kapsamında yapan Psycho Therapy, seyircilerden büyük beğeni toplayarak Seyirci Ödülü’nün sahibi olmuştu.

Hikaye, yazar Keane’in başarısız evliliği ile seri katiller üzerine yazdığı roman arasında sıkışıp kaldığı karmaşık yaşamını konu alıyor. John Magaro tarafından canlandırılan Keane karakteri, bir gün emekli katil Kollmick (Buscemi) ile tanışıyor ve işler tam anlamıyla raydan çıkıyor. Britt Lower’ın hayat verdiği Suzie karakteriyle yaşanan içsel çatışmalar, filmi klasik bir psikolojik gerilimden ayırarak çok katmanlı bir yapı sunuyor.

Psycho Therapy, Tolga Karaçelik’in sadece uluslararası sinema arenasına attığı bir adım değil; aynı zamanda Steve Buscemi gibi ikonik bir ismi merkezine alarak Hollywood’un alışık olmadığı bir anlatım diliyle karşımıza çıkıyor.

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