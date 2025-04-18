Otomobil tutkunlarının uzun süredir merakla beklediği yeni nesil Volvo S90 nihayet gün yüzüne çıktı ve getirdiği yeniliklerle adından şimdiden söz ettirmeyi başarıyor. Özellikle kullanıcı deneyimine odaklanan bu yeni model, markanın tüm ürün gamına entegre edilecek olan yepyeni bir kullanıcı arayüzü ile geliyor. Bu inovatif sistem, bilgi ve eğlence sistemini hem güvenli hem de keyifli bir şekilde kullanma imkanı sunarken, önceki versiyonlara kıyasla çok daha hızlı ve akıcı bir performans sergiliyor. Ayrıca, Volvo S90‘ın merkezinde konumlandırılan 11.2 inçlik devasa ekran, multimedya deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Bununla da kalmayıp, otomatik (over-the-air) yazılım güncellemeleri sayesinde araç, zaman içerisinde sürekli olarak kendini geliştirecek ve daha iyi bir hale gelecek.

Yeni Volvo S90 tanıtıldı, işte özellikler

Yeni Volvo S90‘ın tüm teknik detayları henüz tam olarak paylaşılmamış olsa da, özellikle çevreye duyarlı sürücülerin ilgisini çekecek önemli bir özellik dikkat çekiyor. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan versiyonun, WLTP test döngüsüne göre tek bir şarjla tam 80 kilometrelik tamamen elektrikli sürüş menzili sunacağı açıklandı. Bu etkileyici menzil, birçok Volvo S90 kullanıcısının günlük şehir içi ulaşımını sıfır egzoz emisyonuyla gerçekleştirebileceği anlamına geliyor.

Volvo‘nun paylaştığı verilere göre, son nesil şarj edilebilir hibrit modellerle yapılan yolculukların neredeyse yarısı sadece elektrik motoru kullanılarak tamamlanıyor. Bu da Volvo S90‘ın sürdürülebilirlik konusunda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Volvo S90, önden çekişli ve dört silindirli turbo benzinli motorla desteklenen hafif hibrit bir versiyonla da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu versiyon, yüksek yakıt verimliliği ve tatmin edici bir güç performansı vaat ediyor.

Volvo Cars Ürün ve Strateji Sorumlusu Erik Severinson, yeni Volvo S90 ile ilgili yaptığı açıklamada, “S90, önümüzdeki yıllarda bazı Asya pazarlarımızdaki ürün portföyümüzde kritik bir rol oynamaya devam edecek. Yeni tam elektrikli ES90 modelimizle birlikte, güvenliğe önem veren ve büyük, şık bir Volvo sedan kullanmak isteyen müşterilerimiz için eksiksiz ve cazip bir seçenek sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Güvenlik konusundaki köklü mirasına sadık kalan yeni Volvo S90, son derece gelişmiş bir güvenlik kafesi ve bir dizi aktif güvenlik özelliğiyle donatılmış durumda. Özellikle Pilot Assist adındaki gelişmiş sürücü destek sistemi sayesinde, hem çok şeritli otobanlarda hem de tek şeritli yollarda oldukça konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor. Bu sistem, sabit hızda ilerlemenin yanı sıra, öndeki araçlarla mesafeyi koruyarak gerektiğinde dur-kalk trafiğinde tamamen durabiliyor. Ayrıca, şerit takip asistanı sayesinde hafif direksiyon müdahaleleriyle aracın şeritte ortalanmasına da yardımcı oluyor.

Yeni Volvo S90‘ın dış tasarımına göz atıldığında ise, lüks ve modern İskandinav tasarımının eşsiz bir harmanı göze çarpıyor. Özellikle ön ve arka tasarımda yapılan belirgin güncellemeler, araca çok daha taze ve çağdaş bir görünüm kazandırmış. Otomobilin genelinde hakim olan sade ve zarif çizgiler, daha dikkat çekici bir ön ızgara ile vurgulanıyor. Volvo‘nun ikonikleşmiş Thor’un Çekici şeklindeki farları da artık daha ince bir yapıda ve ön ızgaraya kadar uzanan bir lensle bütünleşiyor. Bu farlar, Matrix tasarımlı LED teknolojisi sayesinde her türlü yol ve hava koşulunda optimize edilmiş, geniş ve uzun bir aydınlatma sağlıyor.

Arka kısımda ise, yeni tasarlanan stop lambaları genel tasarım felsefesiyle uyum içerisinde entegre edilerek kusursuz bir görünüm oluşturuyor. Ayrıca, yeniden şekillendirilen motor kaputu, ön tampon ve çamurluklar da S90‘a modern bir dokunuş katıyor. Sürüş konforunu daha da artırmak amacıyla gelişmiş ses yalıtımı ve adaptif süspansiyon sistemi de standart olarak sunuluyor. Yeni Volvo S90‘ın ilk olarak bu yaz aylarında Çin’de siparişe açılması planlanıyor. Yılın ilerleyen zamanlarında ise diğer seçkin pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.

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