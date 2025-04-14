Meta uzun süredir teknoloji dünyasının merkezinde yer alıyor. Fakat bu kez, adını dev yatırımları ve platformlarıyla değil, Washington’dan gelen yasal bir fırtınayla duyuruyor. ABD’li düzenleyici kurumlar, Meta‘yı rekabet kurallarını ihlal etmek ve dijital pazarda tekelleşmeye çalışmakla suçluyor. Bu dava, yalnızca Meta için değil, tüm sosyal medya ve teknoloji sektörünün geleceği için kritik bir sınav olacak gibi görünüyor.

Şimdi Meta düşünsün! Instagram ve WhatsApp uygulamaları satılıyor

ABD merkezli Meta için açılan antitröst davası, şirketin yıllardır tartışmalı olan büyüme stratejilerini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Meta‘nın Instagram’ı 2012 yılında ve WhatsApp’ı 2014’te satın alması, bugün karşılaştığı tekelcilik iddialarının temelini oluşturuyor. Rekabet kurumları, Meta‘nın bu satın almalarla piyasadaki rakiplerini sistematik biçimde saf dışı bıraktığını ve sosyal medya hakimiyetini adeta tekeline aldığını savunuyor.

Eğer dava Meta aleyhine sonuçlanırsa, CEO Mark Zuckerberg ciddi bir kararla karşı karşıya kalacak. Mahkeme, Meta‘yı Instagram ve WhatsApp gibi iki dev platformu elden çıkarmaya zorlayabilir. Üstelik Meta‘nın bu süreçte sık sık dile getirilen “Rekabet etmektense satın almak daha mantıklı” yaklaşımı, dava dosyasında güçlü bir delil olarak yer alıyor.

Meta ise bu yasal mücadeleye pes etmeye hiç niyetli görünmüyor. Şirket, bugüne dek yaptığı tüm açıklamalarda davanın haksız olduğunu ve Meta‘nın bu savaşı kazanacağına inandığını belirtiyor. Dahası, davanın perde arkasında Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in, dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile özel görüşmeler yaptığı da iddialar arasında yer aldı. Tüm bu gelişmeler, Meta‘nın yalnızca bir şirket değil, adeta bir teknoloji imparatorluğu olarak nasıl konumlandığının da altını çiziyor.

Bu dava, yalnızca Meta için değil; Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformların kullanıcıları açısından da büyük bir değişimin kapısını aralayabilir. Çünkü Meta devre dışı kalırsa, sosyal medya ekosisteminde taşların yerinden oynaması kaçınılmaz olacak.

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