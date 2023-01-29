Twitter cuma günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki aydan itibaren kullanıcıların hesaplarının askıya alınmasına itiraz edebileceklerini ve böylece hesaplarını geri kazanma şansına sahip olacaklarını duyurdu. Twitter’ın Ekim ayında Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından uygulamaya konulan yeni kriterler, hesapların yalnızca platform politikalarının ağır ya da süregelen ihlalleri nedeniyle askıya alınacağını belirtiyor.

Ciddi politika ihlallerine örnek olarak yasadışı faaliyetlerde bulunmak, şiddeti ya da zararı teşvik etmek ya da tehdit etmek ve diğer kullanıcıları hedefli olarak taciz etmek gösterilebilir.

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Twitter ayrıca, hesapları askıya almak yerine, politikalarını ihlal eden tweetlerin erişimini sınırlamak veya kullanıcılardan tweetleri kaldırmalarını istemek gibi daha az ciddi önlemler alacağını duyurdu.

Bu değişiklik, Aralık ayında Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın, uçağıyla ilgili verileri kamuoyuyla paylaştıktan sonra birkaç gazetecinin hesabını askıya aldığı için eleştirilere maruz kaldığı bir tartışmanın ardından geldi. Musk daha sonra hesapları geri yükledi.

Musk geçtiğimiz günlerde Twitter için, reklamları platformdan kaldıran daha pahalı bir abonelik de dahil olmak üzere bir dizi yeni gelecek özelliği duyurdu. Mevcut 8 dolarlık Twitter Blue doğrulaması, gördüğünüz reklam sayısını azaltıyor ancak reklamları tamamen kaldırmıyor.

CEO ayrıca şu anda Twitter’da reklamların gösterilme şeklinden duyduğu memnuniyetsizliği de dile getirdi. Çok fazla yer kapladıklarını ve çok sık olduklarını ve bunun yakında değişeceğini söyledi.