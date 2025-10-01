Xiaomi markasının orta üst segmente konumlandırdığı yeni telefonu Xiaomi 15T Pro modelini bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Bu videoda ise hem PUBG Mobile, hem de telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan Genshin Impact oynuyoruz.

Xiaomi 15T Pro içerisindeki MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisini bu videoda test ediyoruz. Peki siz Xiaomi 15T Pro modelinin oyun performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Xiaomi #Xiaomi15TSerisi #Xiaomi15TPro