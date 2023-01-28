Sizlere daha öncesinde Xiaomi telefon almak için geçerli 5 sebepten bahsetmiştik. Şimdi ise dünyanın en çok kullanılan telefonlarından biri olan iPhone almak için 5 nedeni bu videoda sıralıyoruz. Tabiki bu nedenlerin dışında sizlerinde iPhone almak için bu 5 nedenden farklı sebepleriniz de olabilir. Onları da yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Apple iPhone almak için geçerli 5 neden:

1) Güncelleme Desteğinin Uzun Olması

2) Her Telefonun Amiral Gemisi Performans Vermesi

3) Ekosistem Uyumunda En İyi Marka Olması

4) Aksesuar Çeşitliliğinin Fazla Olması

5) İkinci Elde Değerini Koruması

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