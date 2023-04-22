Elon Musk, geçtiğimiz aylarda önceden mavi tik almış olan hesapların, Twitter Blue abonesi olmadıkları taktirde mavi tiklerinin kaldırılacağı bilgisini paylaşmış ve dün bu uygulamayı hayata geçirmişti. Görünen o ki, Twitter Blue aboneliğine para ödemek istemeyen hesapların platforma reklam vermesi de artık mümkün olmayacak! İşte o uygulamanın detayları!

Reklam Vermek İçin Doğrulanmış Hesap Gerekiyor!

Çok sayıda Twitter kullanıcısı, Twitter tarafından gönderilen ve 21 Nisan’dan itibaren platformda reklam yayınlamaya devam etmek için doğrulanmış onay işaretlerinin gerekli olduğunu belirten bir e-postanın ekran görüntülerini yayınladı.

“Doğrulama Yoluyla Daha İyi Bir Twitter Oluşturmak” adlı e-postanın içeriği şöyle:

Merhaba!

21 Nisan’dan itibaren Twitter’da reklam yayınlamaya devam etmek için @hesabınızın doğrulanmış onay işaretine sahip olması veya Twitter Blue ya da Doğrulanmış Kuruluşlar’a abone olması gerekiyor. Aylık 1000 doların üzerinde harcama yapan işletme hesapları zaten altın tike sahip veya yakında sahip olacaklar ve şu anda kesintisiz olarak reklam erişiminden yararlanmaya devam edecekler.

Bu değişiklik, Twitter’daki içeriğin kalitesini yükseltmek ve bir kullanıcı ve reklamveren olarak deneyiminizi geliştirmeyi de içeren Twitter’ın daha geniş doğrulama stratejisiyle uyumludur: Bu yaklaşım, sahte hesapları ve botları azaltmaya yönelik devam eden çabalarımızı da desteklemektedir.

Bu hizmetlerden birine abone olmanız, Twitter tarafından gerçek bir kişi ve/veya işletme olarak doğrulandığınız anlamına gelir.

Diğer özelliklerin yanı sıra, daha görünür bir organik varlığa ve daha geniş bir yelpazede oluşturma araçlarına sahip olacaksınız. Başlamanız ve üstün bir Twitter deneyiminden yararlanmanız için heyecanlıyız.

Twitter’ın Blue üyeliğini agresif bir şekilde pazarlamaya devam etmesinin yeni bir örneği olan bu uygulama, Twitter’ın paralı bir platform olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Platform, Blue abonesi olmayanlardan birçok özelliği kaldırarak tam anlamıyla Blue abonesi olmayan kullanıcıları tehdit ediyor.

Ülkemizde oldukça fahiş fiyata satılan Twitter Blue aboneliği, ABD’de 8 dolarlık bir fiyata sahipken ülkemizde 8 doların karşılığı olan 150 TL fiyata sahip. Twitter’ın ücretli abonelik servisi web ve iOS için satın alıma açık durumda. Web için aylık fiyat 150 TL seviyesinde iken, iOS içinse bunun 209 TL olduğunu söylemek mümkün.

Yıllık olarak servise abone olmak isteyenlere ise ufak bir indirim yapılıyor. Web platformundan Twitter Blue aboneliğini kullanmak isteyenler yıllık 1.569 TL ücret ödeyerek servisi kullanabilecek. Bununla beraber servisin aylık ücreti 130 TL seviyesine geriliyor.

iOS platformunda ise yıllık ücret 2.199 TL olarak belirlenmiş. Yıllık aboneliği tercih ettiğinizde aylık ücret 183 TL seviyesine iniyor. Fiyatların oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk Twitter’ı ücretli bir platform haline mi dönüştürmeye çalışıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!