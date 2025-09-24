Türkiye’nin önemli teknoloji girişimlerinden biri olan Martı Technologies, büyük bir başarıya daha imza attı. New York Borsası’na (NYSE) doğrudan kote olan ilk ve tek Türk şirketi unvanını taşıyan Martı, dünyanın en kapsamlı hisse senedi endekslerinden biri olan S&P Global Broad Market Index (BMI)’ye dahil edildi. Bu gelişmeyle birlikte Martı, Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia ve Amazon gibi dünyanın önde gelen teknoloji devleriyle aynı endekste yer aldı.

Büyük bir kilometre taşına ulaşan Martı, dünyanın en kapsamlı hisse senedi endekslerinden biri olan S&P Global Broad Market Index (BMI)’ye dahil edildi. S&P Global BMI, dünyanın dört bir yanındaki büyük fon ve portföy yöneticileri tarafından takip edilen bir endeks olarak öne çıkıyor.

Bu endekse dahil edilen şirketlerin hisseleri, otomatik olarak birçok fon portföyüne giriyor. Dolayısıyla Martı hisseleri artık yalnızca ABD’de değil, global piyasalarda da daha geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından erişilebilir hale geliyor. Bu durum, şirketin uluslararası yatırımcılar nezdinde “güvenilir yatırım alternatifi” statüsünü güçlendiriyor.

Endeksin yılbaşından bu yana yaklaşık %15 değer kazanması, küresel yatırımcı ilgisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Martı’nın bu endekse katılımı, şirketin finansal gücünün yanı sıra sürdürülebilir iş modeli ve piyasa derinliği açısından da global standartları karşıladığını kanıtlıyor. Böylelikle Martı, kurumsal yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geliyor.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Türkiye’nin New York Borsası’na doğrudan kote ilk ve tek Türk şirketi olarak S&P Global BMI endeksine dahil edilmemiz, yalnızca ABD borsalarındaki performansımızın değil, aynı zamanda finansal açıdan güçlü ve güvenilir bir yatırım olduğumuzun da güçlü bir teyidi. Bu gelişme, Martı’nın global yatırımcılar nezdinde daha da görünür hale gelmesini ve fonlar tarafından desteklenmesini sağlayacak. Yolculuğumuzda hem Türkiye’de hem de dünyada güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.”

