Elon Musk, geçtiğimiz aylarda önceden mavi tik almış olan hesapların, Twitter Blue abonesi olmadıkları taktirde mavi tiklerinin kaldırılacağı bilgisini paylaşmış ve dün bu uygulamayı hayata geçirmişti. Görünen o ki, Twitter Blue aboneliğine para ödemek istemeyen ve mavi tikini kaybeden bazı hesapların mavi tik parasını Elon Musk kendi cebinden ödüyor. Peki Musk bunu hayrına mı yapıyor?

LeBron James, Stephen King ve William Shatner Şanslı İsimler Oldu!

Geçtiğimiz günlerde ünlü NBA basketbolcusu LeBron James’e Twitter ekibinin mavi tik süresini uzatmak için bir e-posta attığı iddia edilmişti. Ortaya çıkan bilgilere göre, bu mail gerçek. Öyle ki, ünlü internet sitesi “The Verge” tarafından ulaşılan bilgiler Twitter’daki bir çalışanın, daha önce doğrulama için ödeme yapmayacağını söyleyen James’e “Elon Musk adına @kingjames hesabınız için ücretsiz Twitter Blue aboneliğini uzatmak.“adlı bir e-posta gönderdiğini doğruluyor.

James’in uzun süredir medya danışmanı olan Adam Mendelsohn ile temasa geçilmiş ve James’in doğrulama için ödeme yapmadığını doğrulanmış. Ancak bu bilginin yayınlanmasının ardından Musk, Stephen King ve William Shatner’a ait hesaplar da dahil olmak üzere “birkaç” abonelik için kişisel olarak ödeme yaptığını söyledi.

James belki de Twitter’da ücretli doğrulamadan en çok nefret eden kişi oldu ve bu parayı hiçbir koşulda ödemeyeceğini söyledi. Ancak James’in profilini kontrol ederseniz, hala mavi rozeti olduğunu görürsünüz. Rozetin üzerine geldiğinizde, “Bu hesabın Twitter Blue’ya abone olduğu ve telefon numarasını doğruladığı için doğrulandığı” yazıyor.

Musk’ın neden böyle bir şey yaptığı bilinmiyor. Çılgın milyarder kendi sevdiği ve takip ettiği ünlü kişilere bir kıyak geçmiş olabilir. Bununla birlikte, bu kişiler ABD toplumunda çok etkili isimler oldukları için Musk bu insanların takipçilerini mavi tik almaya teşvik ediyor da olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce çılgın milyarder Elon Musk bu sefer ne planlıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!