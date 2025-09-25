Xiaomi 17 Pro Çin’de düzenlenen lansmanla resmen tanıtıldı. Şirketin en yeni amiral gemisi, güçlü donanımıyla birlikte sıra dışı bir tasarım hamlesiyle geliyor: Kamera adasının içine yerleştirilen ikinci bir ekran. Peki Xiaomi 17 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Xiaomi 17 Pro özellikleri neler?

Apple’ın iPhone 17 Pro modeliyle doğrudan rekabet edecek cihaz hem kompakt hem de oldukça güçlü donanım özelliklerine sahip.

192 gram ağırlığındaki Xiaomi 17 Pro, kompakt gövdesine rağmen 6,3 inç LTPO AMOLED ekrana sahip. 2.656 x 1.220 çözünürlük sunan bu panel, 120 Hz yenileme hızı ve 3.500 nit tepe parlaklık ile amiral gemisi sınıfındaki en güçlü ekranlardan biri olarak öne çıkıyor.

Asıl sürpriz ise arka tarafta yer alıyor. “Magic Back Screen” adı verilen 2,7 inçlik AMOLED panel, bildirimleri gösterebiliyor, her zaman açık ekran (AOD) olarak kullanılabiliyor ve arka kameralarla selfie çekmek için vizör görevi görebiliyor.

Kamera sistemi yine Leica iş birliğiyle tasarlanmış. 50 MP Light Hunter 950L ana sensör, OIS destekli 50 MP 5x telefoto ve 50 MP ultra geniş açı lens üçlüsüyle arka tarafta güçlü bir kurulum sunuluyor. Ön tarafta ise 50 MP’lik bir kamera yer alıyor. Xiaomi, bu sistemin geliştirilmiş lens kaplamaları sayesinde parlamaları azalttığını ve daha geniş bir dinamik aralık sunduğunu özellikle vurguluyor.

Performans tarafında cihaz, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile geliyor. İşlemci, hem CPU hem GPU hem de yapay zekâ performansında geçen yıla kıyasla ciddi bir artış vaat ediyor. Tüm bu gücü besleyen batarya ise 6.300 mAh kapasiteye sahip.

Standart Xiaomi 17’nin 7.000 mAh bataryasına göre daha küçük olsa da, bu fark ikinci ekran ve 5x periskop telefoto lens için yapılmış bilinçli bir tercih. 100W hızlı şarj desteği sayesinde cihaz kısa sürede tam doluma ulaşabiliyor. Bu da bataryanın Xiaomi 17’den küçük olmasını bir nebze unutturuyor diyebiliriz. Galaxy S25 Ultra gibi devasa cihazlarda dahi Xiaomi 17 Pro’dan küçük bataryalar kullanıldığını da hatırlatalım.

Teknik Özellikler

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ağırlık: 192 g

Boyutlar: 151.1 x 71.8 x 8 mm

Ekran (ön): 6,3 inç LTPO AMOLED, 2656×1220, 120 Hz, 3.500 nit

Ekran (arka): 2,7 inç AMOLED, 904×572, 120 Hz, 3.500 nit

Batarya: 6.300 mAh, 100W kablolu şarj

Arka Kamera: 50 MP ana + 50 MP 5x telefoto (OIS) + 50 MP ultra geniş

Ön Kamera: 50 MP

Xiaomi 17 Pro Fiyatı

12GB + 256GB: 4.999 yuan (~700 dolar)

12GB + 512GB: 5.299 yuan

16GB + 512GB: 5.599 yuan

16GB + 1TB: 5.999 yuan

Xiaomi 17 ne zaman Türkiye’de?

Cihazın ön siparişleri Çin’de başlamış durumda ve satışlar 27 Eylül’de yerel saatle 10:00’da başlayacak. Global lansman tarihi henüz açıklanmadı, ancak Xiaomi 17 serisinin 2026’nın başlarında diğer pazarlara açılması bekleniyor.

