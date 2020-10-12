Sosyal Medya
Twitter, Direkt Mesaj isteklerini susturma özelliği üzerinde çalışıyor
Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Twitter, çok yakında kullanıcıların Direkt Mesaj isteklerindeki mesajları susturabilmesine olanak sağlayacak. Susturulan kişinin mesajları, susturan kullanıcının mesaj istekleri kutusunun en sonuna gidecek.
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Tersine mühendislik haberlerinin değişmeyen adresi Jane Manchun Wong, yaklaşmakta olan yeni bir Twitter özelliğini ortaya çıkardı. Wong’un paylaştığı ekran görüntülerine göre Twitter, Direkt Mesaj özelliği için susturabilme işlevi üzerinde çalışıyor.
Bu seçenek, kullanıcıların mesaj isteklerini aslında bir nevi sessize almasına olanak tanıyacak ve sessize alınan mesajı atan kişiden gelecek mesajların tümü, sessize alan kullanıcının mesaj istekleri listesinin sonuna gidecek.
Twitter Direkt Mesaj isteklerini sessize alma özelliği
Yeni gelecek sessize alma seçeneği aslına bakacak olursanız mesaj isteğini engellemek istemeyen ama kabul etmek de istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Ayrıca sessize alma özelliğini kullananlar, mesaj isteği göndereni susturmakla kalmayıp ondan gelecek diğer istekleri de DM kutusunun sonuna itmiş olacak. Yani gözünün önünden çekecek.
Şu anki haliyle Twitter, direkt mesaj isteği olan bir kişiye onu engelleme, bildirme, reddetme ve kabul etme imkanı sunuyor. Engellemeyi seçenler gelecekte aynı kişiden herhangi bir mesaj isteği almayı tamamen durdurabiliyorken, bildirmeyi seçenler de ilgili mesaj isteğini doğrudan Twitter’a şikayet edebiliyor.
Bu noktada mesaj isteğini sessize alma ile engellemek arasındaki farkın tam olarak ne olduğu, daha doğrusu sessize almanın ne albenisinin olduğu sorusu akla gelebilir. Jane Wong’a göre sessize almanın amacı, engellemek ve engellememek arasındaki o ince çizgiyi sağlamak. Yani hemen engelleyerek olayı finalize etmek istemiyorsanız, mesaj isteği atan kişiye bir şans daha tanımak adına sessize alabileceksiniz.
Sosyal Medya
Instagram istatistikler ve sponsorlu içerikler için yenilikler getiriyor
Instagram, platform içerisindeki istatistikler ve sponsorlu içerik paylaşan hesaplar için yepyeni özellikler üzerinde çalışıyor.
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Sosyal medya uygulamaları hakkında sızıntı haberleri paylaşan Alessandro Paluzzi, Instagram’ın yakın zamanda kullanıma sunmaya hazırlandığı iki önemli yeniliği aktardı. Paluzzi’nin paylaşımlarına göre Instagram, istatistikler ve sponsorlu içerikler için işlevsellik odaklı özellikler sunmak üzere kolları sıvamış durumda.
Test aşamasında olan yenilikler:
Instagram istatistiklerine ’30 gün’ seçeneği
Alessandro Paluzzi’nin paylaştığı ilk ekran görüntüsü, Instagram’daki profil istatistikleriyle alakalı. İstatistikler sayesinde Instagram kullanıcıları, son bir hafta içinde kaç takipçi kazandıklarını görebiliyor, erişebildikleri hesapların sayısını ve yüzdesini takip edebiliyor. Aynı zamanda paylaştığı içeriklerin de toplam etkileşim oranını, toplam takipçi sayılarını vb. her türlü bilgiye buradan ulaşabiliyor.
Mevcut haliyle 7 güne kadar istatistikler görünebiliyor, ancak görünen o ki Instagram bu zaman dilimine 30 gün seçeneğini eklemek için çalışmalar yapıyor. Paluzzi, bahse konu özellik hakkında detaylı bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa bakıldığında, istatistik sayfasının arayüzüne 30 gün seçeneği eklendiği açıkça belli oluyor.
Sponsorlu hesapların bilgilerine kolayca erişilebilecek
Paluzzi ayrıca Instagram hikayeler kısmında görünen sponsorlu içeriklerle alakalı da yapılmakta olan bir değişikliği gözler önüne serdi. Ekran görüntüsüne göre sosyal medya devi, sponsorlu içerik paylaşımlarında artık hesap hakkında çok kısa ama detaylı bilgiler veren kısa bir açıklama gösterecek.
Özellik hayata geçtiği zaman örneğin sponsorlu bir paylaşım gördünüz, o hesaba tıkladığınızda neyi hedeflediği, Instagram’a katılma tarihi ve konumu görünecek. Tüm bu özellikler şu an test aşamasında olup, ne zaman kullanıma sunulacağı kesin olarak bilinmiyor.
Sosyal Medya
Facebook, 11 Ekim için yeni araçlar ve kılavuzlar ekliyor
Bugün LGBTQ topluluğunu ve cinsiyet ve kimliğin kabulünü kutlama günü. Etkinliği önemsediğin göstermek için platform, insanların Facebook ve Instagram aracılığıyla daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak bir dizi yeni özellik ve sunum duyurdu.
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Facebook, 11 Ekim ne açıklamada bulundu?
“PFLAG, It Gets Better Project, The Tegan ve Sara Foundation ile yeni Instagram Kılavuzları oluşturmak için iş birliği yaptık ve yeni Instagram Kılavuzları, cinsel tercihlerini ailelerine açıklayacak kişiler için psikolojik destek platformu sağlıyor.” Buna ek olarak, Facebook, yeni, animasyonlu bir “Coming Out Day” logosu ekliyor. Platform ayrıca, Demi Lovato ve Tan France’ın ev sahipliği yaptığı, Facebook Watch’ta insanların yolculuklarını paylaşmaları için bir platform sağlayacak ve destek ve rehberlik mesajları veren yeni bir şovun prömiyerini yapıyor. Platform ayrıca, resmi kanalları aracılığıyla insanların kişisel hikayelerini sergileyecek.
“Eşsiz ortamlar ve durumlar hakkında bir dizi hikayeyi paylaşacağız. Uzak yerlerden kültürel darlığa, kişisel mücadelelere kadar, dört kişinin hikayelerini ve beklenmedik yerlerde bağlantıları nasıl bulduklarını takip edeceğiz. ”
Girişim, kendi sorularıyla ilgilenen ve kişisel durumlarını anlamaya ve bunlarla başa çıkmaya çalışanlara önemli destek ve rehberlik sağlayacak. Bu tür endişelere geniş çaplı bir platform vererek, dışlanmanın bir kısmını azaltmaya yardımcı olabilir. Diğer insanların kendi çabalarında kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayabilir. Çeşitli araçlar ve programlar artık hem Facebook hem de Instagram’da mevcut olacak.
Sosyal Medya
Instagram Reels için geniş kapsamlı yeni ses özellikleri geldi
Instagram, TikTok benzeri kısa video paylaşım servisi Reels için yepyeni özellikler getirdi. Tamamen ses odaklı yeni özellikler, bu haftadan itibaren tüm Instagram kullanıcılarına sunulmaya başlandı.
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Instagram’ın geçtiğimiz aylarda TikTok’a rakip olarak duyurduğu Reels özelliğinin uzun vadede kullanıcılar tarafından benimsenip benimsenmeyeceği henüz belli değil. Ancak Instagram, her şeye rağmen rekabeti elden bırakmamak ve rakibine aman vermemek adına Reels üzerinde tüm çalışmalarına devam ediyor.
Bu haftadan itibaren sosyal medya devi, Reels’ı TikTok’un kullanım trendleriyle daha uyumlu hale getirmek adına geliştirdiği yeni ses özelliklerini kullanıma sundu.
Yeni Instagram Reels özellikleri şu şekilde:
- Sesi kaydetme: Bu, kullanıcılara sesleri uygulama içinde daha sonra kullanabilmek üzere kaydetme imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, kaydettikleri sesleri Reels kliplerinde istedikleri zaman kullanabilirler.
- Paylaşım: Kullanıcılar artık DM aracılığıyla belirli bir ses parçasını kullanan Reels koleksiyonlarını paylaşabilecekler.
- Aynı sesi kullanan videoları bulma: Instagram kullanıcıları, Reels’ta artık sesleri ve müzikleri kullanan diğer videoları da tarayabilecek.
Bu yeni eklemeler, Instagram’ın TikTok ile rekabet edebilmek adına yaptığı çalışmaların bir parçası. TikTok ve muadili uygulamalarda gün geçtikçe ses ve müzik kullanımı artıyor, bundan dolayı Instagram da zamanın trendlerine uyum sağlamak adına bu özellikleri Reels platformuna ekledi.
Reels güncellemelerinin bu denli sıklaşması, Instagram’ın TikTok’a yetişmek için ürünü hızlı bir şekilde geliştirmeye çalıştığını gösteriyor. Ancak görünen o ki ABD’deki TikTok krizi de çözüldüğü için, Instagram’ın Reels’ı öne çıkarma çabalarına epey bir süre daha devam etmesi gerekecek.