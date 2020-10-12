Twitter, Direkt Mesaj isteklerini susturma özelliği üzerinde çalışıyor

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Twitter, çok yakında kullanıcıların Direkt Mesaj isteklerindeki mesajları susturabilmesine olanak sağlayacak. Susturulan kişinin mesajları, susturan kullanıcının mesaj istekleri kutusunun en sonuna gidecek.

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Tersine mühendislik haberlerinin değişmeyen adresi Jane Manchun Wong, yaklaşmakta olan yeni bir Twitter özelliğini ortaya çıkardı. Wong’un paylaştığı ekran görüntülerine göre Twitter, Direkt Mesaj özelliği için susturabilme işlevi üzerinde çalışıyor.

Bu seçenek, kullanıcıların mesaj isteklerini aslında bir nevi sessize almasına olanak tanıyacak ve sessize alınan mesajı atan kişiden gelecek mesajların tümü, sessize alan kullanıcının mesaj istekleri listesinin sonuna gidecek.

Twitter Direkt Mesaj isteklerini sessize alma özelliği

Yeni gelecek sessize alma seçeneği aslına bakacak olursanız mesaj isteğini engellemek istemeyen ama kabul etmek de istemeyen kullanıcılara hitap ediyor. Ayrıca sessize alma özelliğini kullananlar, mesaj isteği göndereni susturmakla kalmayıp ondan gelecek diğer istekleri de DM kutusunun sonuna itmiş olacak. Yani gözünün önünden çekecek.

Şu anki haliyle Twitter, direkt mesaj isteği olan bir kişiye onu engelleme, bildirme, reddetme ve kabul etme imkanı sunuyor. Engellemeyi seçenler gelecekte aynı kişiden herhangi bir mesaj isteği almayı tamamen durdurabiliyorken, bildirmeyi seçenler de ilgili mesaj isteğini doğrudan Twitter’a şikayet edebiliyor.

Bu noktada mesaj isteğini sessize alma ile engellemek arasındaki farkın tam olarak ne olduğu, daha doğrusu sessize almanın ne albenisinin olduğu sorusu akla gelebilir. Jane Wong’a göre sessize almanın amacı, engellemek ve engellememek arasındaki o ince çizgiyi sağlamak. Yani hemen engelleyerek olayı finalize etmek istemiyorsanız, mesaj isteği atan kişiye bir şans daha tanımak adına sessize alabileceksiniz.